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Haberler Magazin Çetin Altay ve Gamze Kaçmaz çiftinden kötü haber!

Çetin Altay ve Gamze Kaçmaz çiftinden kötü haber!

'Oflu Hoca' karakteriyle tanınan oyuncu Çetin Altay, 3 yıllık nişanlısı Gamze Kaçmaz ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden bir kız çocukları olan çiftten kötü haber geldi. İkili, 5 yılın ardından anlaşmalı olarak boşanma davası açtı.

19.10.2022, 09:47 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022, 09:48

Oflu Hoca lakabıyla tanınan ünlü oyuncu Çetin Altay, 2017 yılında Gamze Kaçmaz ile nikah masasına oturmuştu.

Çetin Altay ve Gamze Kaçmaz çiftinden kötü haber!

5 yıldır evli olan çifttin Meryem Mila adında bir kızları bulunuyor.

Çetin Altay ve Gamze Kaçmaz çiftinden kötü haber!

Çetin Altay ve Gamze Kaçmaz'dan üzücü haber geldi.

Çetin Altay ve Gamze Kaçmaz çiftinden kötü haber!

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Çift, anlaşmalı olarak boşanma davası açtı.

Çetin Altay ve Gamze Kaçmaz çiftinden kötü haber!

İkili, bazı sağlık problemleri nedeniyle duruşmaya katılamayınca dava ileri bir tarihe ertelendi.

Çetin Altay ve Gamze Kaçmaz çiftinden kötü haber!

44 yaşındaki Çetin Altay geçtiğimiz aylarda "Çocuk yapmasaydım evlilik devam etmeyebilirdi. Bu durum birçok insan için geçerli." demişti.

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