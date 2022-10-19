Çetin Altay ve Gamze Kaçmaz çiftinden kötü haber!

Oflu Hoca lakabıyla tanınan ünlü oyuncu Çetin Altay, 2017 yılında Gamze Kaçmaz ile nikah masasına oturmuştu.
Oflu Hoca lakabıyla tanınan ünlü oyuncu Çetin Altay, 2017 yılında Gamze Kaçmaz ile nikah masasına oturmuştu.
5 yıldır evli olan çifttin Meryem Mila adında bir kızları bulunuyor.
Çetin Altay ve Gamze Kaçmaz'dan üzücü haber geldi.
Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Çift, anlaşmalı olarak boşanma davası açtı.
İkili, bazı sağlık problemleri nedeniyle duruşmaya katılamayınca dava ileri bir tarihe ertelendi.
44 yaşındaki Çetin Altay geçtiğimiz aylarda "Çocuk yapmasaydım evlilik devam etmeyebilirdi. Bu durum birçok insan için geçerli." demişti.