Friends’in ünlü oyuncusu ölümden döndüğünü anlattı

90'lı yılların ünlü dizisi Friends ile yıldızı parlayan ABD'li oyuncu Matthew Perry, madde bağımlılığıyla mücadelesini anlattı.
90'lı yılların ünlü dizisi Friends ile yıldızı parlayan ABD'li oyuncu Matthew Perry, madde bağımlılığıyla mücadelesini anlattı.
Alkol ve madde bağımlılığı nedeniyle 49 yaşındayken aşırı dozdan hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
15 KEZ REHABİLİTASYON MERKEZİNE BAŞVURDU
Hayatı boyunca 15 kez rehabilitasyon merkezine başvuran Perry, "Doktorlar yüzde 2 yaşama şansım olduğunu söyledi. İki hafta komada kaldım. 5 ay hastanede tedavi gördüm. Solunum makinesine bağlıydım."
"Diziyi çektiğimiz dönemde de sonrasında da rol arkadaşlarım bana hep destek oldu. Penguenler gibiydik."
24 yaşında Friends dizisinde rol almaya başladığını belirten yıldız, 9. sezon boyunca bağımlılıktan kurtulduğu bir dönem olduğunu ve En İyi Oyuncu Ödülü'ne aday gösterildiğini belirtti.
Perry, dizi çekimleri esnasında bağımlılıkla mücadele ettiğini ve çok kilo kaybettiğini paylaştı.