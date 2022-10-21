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Friends'in ünlü oyuncusu ölümden döndüğünü anlattı

Bir döneme damgasını vuran ve hala milyonlarca kişi tarafından izlenen Friends dizisinin Chandler Bing'i ünlü oyuncu Matthew Perry, zararlı madde ve alkol bağımlılığı nedeniyle ölümden döndü. Oyuncu, mücadeleyle geçirdiği o zor günlerini anlattı.

21.10.2022, 09:56 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022, 09:57

90'lı yılların ünlü dizisi Friends ile yıldızı parlayan ABD'li oyuncu Matthew Perry, madde bağımlılığıyla mücadelesini anlattı.

Friends’in ünlü oyuncusu ölümden döndüğünü anlattı

Alkol ve madde bağımlılığı nedeniyle 49 yaşındayken aşırı dozdan hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Friends’in ünlü oyuncusu ölümden döndüğünü anlattı

15 KEZ REHABİLİTASYON MERKEZİNE BAŞVURDU

Hayatı boyunca 15 kez rehabilitasyon merkezine başvuran Perry, "Doktorlar yüzde 2 yaşama şansım olduğunu söyledi. İki hafta komada kaldım. 5 ay hastanede tedavi gördüm. Solunum makinesine bağlıydım."

Friends’in ünlü oyuncusu ölümden döndüğünü anlattı

"Diziyi çektiğimiz dönemde de sonrasında da rol arkadaşlarım bana hep destek oldu. Penguenler gibiydik."

Friends’in ünlü oyuncusu ölümden döndüğünü anlattı

24 yaşında Friends dizisinde rol almaya başladığını belirten yıldız, 9. sezon boyunca bağımlılıktan kurtulduğu bir dönem olduğunu ve En İyi Oyuncu Ödülü'ne aday gösterildiğini belirtti.

Friends’in ünlü oyuncusu ölümden döndüğünü anlattı

Perry, dizi çekimleri esnasında bağımlılıkla mücadele ettiğini ve çok kilo kaybettiğini paylaştı.

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