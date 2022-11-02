Ajda Pekkan apar topar ameliyata alındı

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan'dan kötü haber geldi.
Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan'dan kötü haber geldi.
Pekkkan'ın menajeri Oğuz Arınmış, Süperstar'ın evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğine oluşan çatlak nedeniyle ameliyata alındığını duyurdu.
KONSERLERİ İPTAL
Arınmış, Pekkan'ın kasım ayındaki konserlerinin ertelendiğini de açıkladı: Sn. Ajda Pekkan'ın sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak neticesinde ameliyata alınmış olup, kasım ayı konserlerimizi üzülerek iptal ettiğimizi belirtmek isterim.
DİZİNDEN AMELİYAT OLMUŞTU
Kireçlenmeye bağlı olarak dizleri su toplayan Ajda Pekkan, geçtiğimiz yıl ise iki dizinden de ameliyat olmuştu.
SON HALİNİ TANIYAMADILAR
Öte yandan, oyuncu çift Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı ile verdiği pozlar magazin gündemine gelen Pekkan'ın yüzünün değişimi uzun süre konuşulmuştu.
Ajda Pekkan'ın fotoğrafına yorum yağdı. Paylaşıma gelen yorumlar arasında Süperstar'ın, Sedef Avcı'dan daha genç göründüğüne dair mesajlar da dikkat çekti.