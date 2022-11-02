  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Ajda Pekkan apar topar ameliyata alındı

Ajda Pekkan apar topar ameliyata alındı

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan'dan sevenlerini üzen haber geldi. Şarkıcının menajeri, 76 yaşındaki Ajda Pekkan'ın sabaha karşı evinde düşmesi sonucu apar topar ameliyata alındığı açıkladı.

02.11.2022, 12:17 Güncelleme Tarihi: 02.11.2022, 12:19

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan'dan kötü haber geldi.

Ajda Pekkan apar topar ameliyata alındı

Pekkkan'ın menajeri Oğuz Arınmış, Süperstar'ın evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğine oluşan çatlak nedeniyle ameliyata alındığını duyurdu.

Ajda Pekkan apar topar ameliyata alındı

KONSERLERİ İPTAL

Arınmış, Pekkan'ın kasım ayındaki konserlerinin ertelendiğini de açıkladı: Sn. Ajda Pekkan'ın sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak neticesinde ameliyata alınmış olup, kasım ayı konserlerimizi üzülerek iptal ettiğimizi belirtmek isterim.

Ajda Pekkan apar topar ameliyata alındı

DİZİNDEN AMELİYAT OLMUŞTU

Kireçlenmeye bağlı olarak dizleri su toplayan Ajda Pekkan, geçtiğimiz yıl ise iki dizinden de ameliyat olmuştu.

Ajda Pekkan apar topar ameliyata alındı

SON HALİNİ TANIYAMADILAR

Öte yandan, oyuncu çift Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı ile verdiği pozlar magazin gündemine gelen Pekkan'ın yüzünün değişimi uzun süre konuşulmuştu.

Ajda Pekkan apar topar ameliyata alındı

Ajda Pekkan'ın fotoğrafına yorum yağdı. Paylaşıma gelen yorumlar arasında Süperstar'ın, Sedef Avcı'dan daha genç göründüğüne dair mesajlar da dikkat çekti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA