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Haberler Magazin Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi ilişkisinde sürpriz gelişme!

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi ilişkisinde sürpriz gelişme!

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın bir dargın bir barışık olarak ilişkisi devam eden ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı. Şeyma Subaşı, sevgilisinden ikinci kez evlilik teklifi aldı. Hatta düğün tarihleri bile belli! İşte detaylar...

03.11.2022, 16:12 Güncelleme Tarihi: 03.11.2022, 16:40

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin ilişkisinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt köşe yazısından bu konudan bahsetti.

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi ilişkisinde sürpriz gelişme!

"Olayların kadını' sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ile ilgili bu kez müjdeli bir haberim var!

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi ilişkisinde sürpriz gelişme!

Hatırlarsınız; Şeyma Subaşı, Haziran 2021'de Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den (Meedo) romantik bir evlilik teklifi almış ancak muradına erememişti.

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi ilişkisinde sürpriz gelişme!

Öğrendim ki, Meedo, Şeyma'ya bir kez daha evlenme teklifinde bulunmuş. Şeyma da bir kez daha "evet" demiş.

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi ilişkisinde sürpriz gelişme!

Hatta tarih bile belirlemişler. Önümüzdeki yıl mayıs ayında vuslata ereceklermiş.

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi ilişkisinde sürpriz gelişme!

Mayıs ayına daha çok var; çok çalkantılı bir aşk yaşayan Şeyma ile Meedo, o zamana kadar yine ayrılır mı yoksa bu kez muradlarına ererler mi pek emin değilim açıkçası.

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi ilişkisinde sürpriz gelişme!

Çünkü geçen yıl, evlilik teklifi, düğün tarihi, bebek itirafı ve düşük haberi derken, Şeyma parmağındaki kaldırım taşı büyüklüğündeki yüzüğü çıkarıp Meedo ile köprüleri atmıştı.

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi ilişkisinde sürpriz gelişme!

Bir ay geçmeden barışan aşıklar, nisanda yine ayrılıp temmuzda tekrar barışmıştı. Neyse bekleyip göreceğiz..."

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