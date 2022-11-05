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Haberler Magazin Merve Boluğur'dan dikkat çeken 'güzellik algısı' yorumu!

Merve Boluğur'dan dikkat çeken 'güzellik algısı' yorumu!

Bir süredir birliktelik yaşadığı sevgilisi DJ Mert Aydın ile geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Ünlü isim, bir soruya yaptığı 'güzellik algısı'yorumu ile dikkat çekti.

05.11.2022, 13:52 Güncelleme Tarihi: 05.11.2022, 13:53

Şimdilerde eşi DJ Mert Aydın ile mutlu bir evlilik sürdüren Merve Boluğur, 4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından hayranlarıyla soru-cevap yaptı.

Merve Boluğur’dan dikkat çeken ’güzellik algısı’ yorumu!

"Güzelliğinin sırrı ne?" diye soran bir takipçisine cevap veren Boluğur, "Annem saçma güzel, babam da aslan gibi yaşına rağmen" diyerek, güzelliğinin ailesinden geldiğini vurguladı.

Merve Boluğur’dan dikkat çeken ’güzellik algısı’ yorumu!

Ünlü isim, "Acayip rahat bir karakterin var, nasıl böyle olabiliyorsun? Hayranım sana" diye yazan başka bir takipçisine ise "Rahat görünüyorum ama kafamda kurarım çok" cevabını verdi.

Merve Boluğur’dan dikkat çeken ’güzellik algısı’ yorumu!

"Güzellik algısını çok bozdular, herkes birbirinin kopyası olmuş. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çeken Merve Boluğur, şu ifadeleri kullandı...

Merve Boluğur’dan dikkat çeken ’güzellik algısı’ yorumu!

"Büyük konuşmayayım ama berbat bence, herkes aynı ve çok yapay. Yine de saygı duyuyorum, demek ki öyle iyi hissediyorlar."

Merve Boluğur’dan dikkat çeken ’güzellik algısı’ yorumu!

Başka bir takipçisinin, "Günlük aktivitelerin nelerdir? Çok beğeniyorum seni" sorusunu da cevapsız bırakmayan oyuncu, "Kesin yürürüm, ağırlık da kaldırırım modumdaysam.

Merve Boluğur’dan dikkat çeken ’güzellik algısı’ yorumu!

Kırmızı rujumu kesin sürerim, ne olursa olsun" açıklamasını yaparak, günlük rutinini paylaştı.

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