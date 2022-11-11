Fahriye Evcen’den karnı burnunda yeni poz: Merhaba sevimli pasta

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.
2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.
İlk oğlu Karan'ı 2019 yılında dünyaya getiren Evcen, şimdilerde 2. oğluna 6 aylık hamile.
İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan güzel oyuncu, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
Evcen'in belirginleşen karnı dikkat çekti.
Asansörün içinde ayna karşısında çekilen fotoğrafını "Merhaba sevimli pasta" notuyla paylaşan Fahriye Evcen'in karesi, hayranlarından yoğun ilgi gördü.
İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı...