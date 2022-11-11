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Haberler Magazin Fahriye Evcen'den karnı burnunda yeni poz: Merhaba sevimli pasta

Fahriye Evcen'den karnı burnunda yeni poz: Merhaba sevimli pasta

Atv'nin efsanevi dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile 2017'de dünyaevine giren güzel oyuncu Fahriye Evcen şimdilerde ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. Fahriye Evcen, son olarak sosyal medya hesabından belirginleşen karnını takipçileriyle paylaştı.

11.11.2022, 13:34 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022, 13:35

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Fahriye Evcen’den karnı burnunda yeni poz: Merhaba sevimli pasta

İlk oğlu Karan'ı 2019 yılında dünyaya getiren Evcen, şimdilerde 2. oğluna 6 aylık hamile.

Fahriye Evcen’den karnı burnunda yeni poz: Merhaba sevimli pasta

İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan güzel oyuncu, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Fahriye Evcen’den karnı burnunda yeni poz: Merhaba sevimli pasta

Evcen'in belirginleşen karnı dikkat çekti.

Fahriye Evcen’den karnı burnunda yeni poz: Merhaba sevimli pasta

Asansörün içinde ayna karşısında çekilen fotoğrafını "Merhaba sevimli pasta" notuyla paylaşan Fahriye Evcen'in karesi, hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Fahriye Evcen’den karnı burnunda yeni poz: Merhaba sevimli pasta

İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı...

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