Kuşum Aydın: Ölürsem mezarıma gelmesinler!

Paylaştığım fotoğraflarda photoshop kullanıyorum. Bir televizyon programında benim için 'Aydın olmasın' demişler, o estetikleriyle konuşuluyor' demişler. 'İyi tamam olmasın diyorlarsa, olmam' dedim ben de. Ben kendimle barıştım. Bu benim kendimce çektiğim bir ceza. Beş kişi el ele gidip bunu yaptırdık. Onlar benden daha star oldu. Yüzümdeki deformasyon işlerime engel oldu. İnsanlar benim için yapmasaymış diyormuş. Ben aldım zaten cezamı."