Kuşum Aydın: Ölürsem mezarıma gelmesinler!

Kuşum Aydın olarak bilinen ve bir dönemin öne çıkan sunucularından olan 56 yaşındaki ünlü isim, daha önce katıldığı bir magazin programında yaptırdığı yüz dolgusundan dolayı yaşadığı pişmanlığı anlatmıştı.
Kuşum Aydın olarak bilinen ve bir dönemin öne çıkan sunucularından olan 56 yaşındaki ünlü isim, daha önce katıldığı bir magazin programında yaptırdığı yüz dolgusundan dolayı yaşadığı pişmanlığı anlatmıştı.
'TELEVİZYON KARİYERİM BİTTİ'
Aydın şu ifadeleri kullanmıştı:"Yüzümü yakından çekip internette farklı görüntülerle veriyorlar. Benim bu yüzden televizyon kariyerim bitti. Sanıyorlar ki, estetik doktorlarının kapısında yatıyorum. Yaptırdığım dolgudan dolayı oluşan deformeden dolayı iki tane programım iptal oldu.
Paylaştığım fotoğraflarda photoshop kullanıyorum. Bir televizyon programında benim için 'Aydın olmasın' demişler, o estetikleriyle konuşuluyor' demişler. 'İyi tamam olmasın diyorlarsa, olmam' dedim ben de. Ben kendimle barıştım. Bu benim kendimce çektiğim bir ceza. Beş kişi el ele gidip bunu yaptırdık. Onlar benden daha star oldu. Yüzümdeki deformasyon işlerime engel oldu. İnsanlar benim için yapmasaymış diyormuş. Ben aldım zaten cezamı."
'VOLKAN GİBİ İÇERİDE PATLARMIŞ'
"Benim altı sene sonra çıktı bu alerjim" diyen Aydın, "Almanya'ya bir konser için gittim. Duştan çıktım ve 'Ne kadar sıcak burası' dedim. Bir çıktım yüzüm mosmor. Botoksu bilmiyorum ama dolgu yaptırmayın derim. Dolgular durup beklermiş. Volkan gibi içeride patlarmış. Şimdi biri yorum yazmış, 'Onu bunu yaptırdı bari kaşını yaptırmasaydı' diye. Benim kaşıma cımbızın c'si değmedi. Allah böyle yaratmış" açıklamasını yapmıştı.
'BEŞ KİŞİYİ MAHKEMEYE VERDİM'
"İnsanlar o kadar acımasız ki" diyen Aydın şöyle devam etmişti:Geçen gün birinin kıyafetine yorum yapayım dedim. Ay neler geldi başıma. Olay benim yıllar önce giydiğim transparan gömleğe kadar geldi. Bir oradan tokatlıyorlar, bir buradan. En az beş kişiyi mahkemeye verdim. Asla affetmiyorum. Avukatları arıyor, 'Vazgeçin, yaşı küçük' diyorlar .Ne demek yaşı küçük ya? Onları da affetmem, bundan sonra yapanları da affetmem. Benim ölmüş babacığıma, anacığıma, özel hayatıma, namusuma laf söyleyecek ben onu affedeceğim. Neden affedeyim?
SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ
Kuşum Aydın olarak tanınan Muharrem Aydın Uğurlular, yeni imajıyla 2. Sayfa'ya konuk oldu. Geçirdiği sayısız estetik operasyonlardan sonra bir hayli değişen ve kilo alan Kuşum Aydın'ın son hali dikkat çekti. Kuşum Aydın, canlı yayındaki konuşmasında "Üç dört kişi var, 'Ölürsem mezarıma gelmesinler' diye bir arkadaşıma vasiyet ettim. Onlar sosyal medyadan bile benimle ilgili bir şey paylaşmasınlar…" dedi.