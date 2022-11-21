Sessiz sedasız evlenen Aslı Enver hamile mi?

Bir süredir Berkin Gökbudak'la ilişki yaşayan Aslı Enver, geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla dünya evine girdi.
Bir süredir Berkin Gökbudak'la ilişki yaşayan Aslı Enver, geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla dünya evine girdi.
Sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan Aslı Enver, geçtiğimiz hafta evliliğini yine sosyal medyadan duyurdu.
ASLI ENVER HAMİLE!
Geçen hafta sessiz sedasız evlenen ünlü oyuncunun bebek beklediği "Benim Adım Farah" dizisinden ayrıldığı söylentileri ortaya çıktı.
TEKLİFE SICAK BAKMADI!
Aslı Enver'e hamileliğinin ilk aylarından olduğu için karnı büyüyene kadar projeyi çekmesinin teklif edildiği ancak 38 yaşındaki oyuncunun haftalık dizi temposunda hamileliğini riske etmemek için bu teklife sıcak bakmadığı magazin kulislerinde yer aldı.
YERİNE KİMİN GEÇECEĞİ MERAK KONUSU OLDU!
Aslı Enver'in yerine ise kadın oyuncu aranıyor.
Aslı Enver'in nikahından kareler...