Sessiz sedasız evlenen Aslı Enver hamile mi?

TEKLİFE SICAK BAKMADI!

Aslı Enver'e hamileliğinin ilk aylarından olduğu için karnı büyüyene kadar projeyi çekmesinin teklif edildiği ancak 38 yaşındaki oyuncunun haftalık dizi temposunda hamileliğini riske etmemek için bu teklife sıcak bakmadığı magazin kulislerinde yer aldı.