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Sessiz sedasız evlenen Aslı Enver hamile mi?

Ünlü oyuncu Aslı Enver geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde iş insanı Berkin Gökbudak ile dünyaevine girmiş ve mutlu anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Şimdi ise Aslı Enver hakkında magazin gündemini sarsacak bir iddia ortaya atıldı ve ünlü oyuncunun hamile olduğu söylendi.

21.11.2022, 12:20 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022, 12:21

Bir süredir Berkin Gökbudak'la ilişki yaşayan Aslı Enver, geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla dünya evine girdi.

Sessiz sedasız evlenen Aslı Enver hamile mi?

Sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan Aslı Enver, geçtiğimiz hafta evliliğini yine sosyal medyadan duyurdu.

Sessiz sedasız evlenen Aslı Enver hamile mi?

ASLI ENVER HAMİLE!

Geçen hafta sessiz sedasız evlenen ünlü oyuncunun bebek beklediği "Benim Adım Farah" dizisinden ayrıldığı söylentileri ortaya çıktı.

Sessiz sedasız evlenen Aslı Enver hamile mi?

TEKLİFE SICAK BAKMADI!

Aslı Enver'e hamileliğinin ilk aylarından olduğu için karnı büyüyene kadar projeyi çekmesinin teklif edildiği ancak 38 yaşındaki oyuncunun haftalık dizi temposunda hamileliğini riske etmemek için bu teklife sıcak bakmadığı magazin kulislerinde yer aldı.

Sessiz sedasız evlenen Aslı Enver hamile mi?

YERİNE KİMİN GEÇECEĞİ MERAK KONUSU OLDU!

Aslı Enver'in yerine ise kadın oyuncu aranıyor.

Sessiz sedasız evlenen Aslı Enver hamile mi?

Aslı Enver'in nikahından kareler...

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