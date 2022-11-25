Boşanma kararı alan Çetin Altay ve Gamze Kaçmaz’ın evliliklerinde yeni gelişme

Oflu Hoca lakabıyla tanınan ünlü oyuncu Çetin Altay, 2017 yılında Gamze Kaçmaz ile nikah masasına oturmuştu.
Oflu Hoca lakabıyla tanınan ünlü oyuncu Çetin Altay, 2017 yılında Gamze Kaçmaz ile nikah masasına oturmuştu.
5 yıldır evli olan çifttin Meryem Mila adında bir kızları bulunuyor.
Çetin Altay ve Gamze Kaçmaz'dan üzücü haber gelmişti. Çift, anlaşmalı olarak boşanma davası açmış, sonra da terapiste gitme kararı almışlardı.
Evliliklerinde krizi atlatan ikiliden mutlu haber geldi.
Sıkıntılı günleri geride bırakan Altay ve Kaçmaz boşanma davasından vazgeçti. Tarafların feragat etmesiyle birlikte boşanma davası da düştü.
44 yaşındaki Çetin Altay geçtiğimiz aylarda "Çocuk yapmasaydım evlilik devam etmeyebilirdi. Bu durum birçok insan için geçerli." demişti.