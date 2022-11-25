  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Boşanma kararı alan Çetin Altay ve Gamze Kaçmaz'ın evliliklerinde yeni gelişme

Boşanma kararı alan Çetin Altay ve Gamze Kaçmaz'ın evliliklerinde yeni gelişme

'Oflu Hoca' karakteriyle tanınan oyuncu Çetin Altay, 3 yıllık nişanlısı Gamze Kaçmaz ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Bir kız çocukları olan çiftten 5 yılın ardından kötü haber gelmiş, ikili anlaşmalı olarak boşanma davası açmıştı. Terapiste gitme kararı alan çiftten güzel haber geldi.

25.11.2022, 09:15 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022, 09:16

Oflu Hoca lakabıyla tanınan ünlü oyuncu Çetin Altay, 2017 yılında Gamze Kaçmaz ile nikah masasına oturmuştu.

Boşanma kararı alan Çetin Altay ve Gamze Kaçmaz’ın evliliklerinde yeni gelişme

5 yıldır evli olan çifttin Meryem Mila adında bir kızları bulunuyor.

Boşanma kararı alan Çetin Altay ve Gamze Kaçmaz’ın evliliklerinde yeni gelişme

Çetin Altay ve Gamze Kaçmaz'dan üzücü haber gelmişti. Çift, anlaşmalı olarak boşanma davası açmış, sonra da terapiste gitme kararı almışlardı.

Boşanma kararı alan Çetin Altay ve Gamze Kaçmaz’ın evliliklerinde yeni gelişme

Evliliklerinde krizi atlatan ikiliden mutlu haber geldi.

Boşanma kararı alan Çetin Altay ve Gamze Kaçmaz’ın evliliklerinde yeni gelişme

Sıkıntılı günleri geride bırakan Altay ve Kaçmaz boşanma davasından vazgeçti. Tarafların feragat etmesiyle birlikte boşanma davası da düştü.

Boşanma kararı alan Çetin Altay ve Gamze Kaçmaz’ın evliliklerinde yeni gelişme

44 yaşındaki Çetin Altay geçtiğimiz aylarda "Çocuk yapmasaydım evlilik devam etmeyebilirdi. Bu durum birçok insan için geçerli." demişti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA