  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Zeynep Bastık Dünya Kupası için Katar'da konser verdi! Alacağı ücret dudak uçuklattı

Zeynep Bastık Dünya Kupası için Katar'da konser verdi! Alacağı ücret dudak uçuklattı

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da konser verdi. 45 dakika boyunca sahnede şarkılarını seslendiren Zeynep Bastık'ın konser sonrası alacağı ücret ise dudak uçuklattı.

25.11.2022, 14:59 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022, 15:00

Zeynep Bastık, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da konser verdi.

Zeynep Bastık Dünya Kupası için Katar’da konser verdi! Alacağı ücret dudak uçuklattı

Konseri izleyen Türk vatandaşları da Türk bayraklarıyla Bastık'a destek verdi.

Zeynep Bastık Dünya Kupası için Katar’da konser verdi! Alacağı ücret dudak uçuklattı

Zeynep Bastık, başkent Doha'da taraftarlar için oluşturulan festival alanında gerçekleştirilen konserde şarkılarını seslendirdi.

Zeynep Bastık Dünya Kupası için Katar’da konser verdi! Alacağı ücret dudak uçuklattı

Portekiz-Gana maçının ardından başlayan ve büyük ilgi gösterilen konserde Zeynep Bastık, yaklaşık 45 dakika sahnede kaldı.

Zeynep Bastık Dünya Kupası için Katar’da konser verdi! Alacağı ücret dudak uçuklattı

Türk sanatçının şarkılarını beğeniyle dinleyen birçok ülkeden taraftarlar, büyük coşku yaşadı.

Zeynep Bastık Dünya Kupası için Katar’da konser verdi! Alacağı ücret dudak uçuklattı

Zeynep Bastık'ın Dünya Kupası'ndaki sahnesi için 250 bin dolar kazanacağı iddia edilmişti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA