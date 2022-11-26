Hande Erçel o soruyu duyunca epey sinirlendi

Hande Erçel'in geçen perşembe doğum günüydü. Oyuncunun evine hediye yağdı.
Hande Erçel'in geçen perşembe doğum günüydü. Oyuncunun evine hediye yağdı.
Kargocuların biri gitti, diğeri geldi! Salonu çiçek bahçesine döndü.
29 yaşına basan Hande Erçel akşam da yakın arkadaşları; Merve Çakmak, Dilara Sasa, Ebru Candan ve Dilek Ekici ile eğlendi.
PAHALI ŞIKLIK
Hande Erçel yine A'dan Z'ye marka giyinmişti. Kıyafeti Occleus, 3250 TL. Çantası Prada, 42 bin TL. Ayakkabısı Miu Miu, 25 bin TL.
YENİ YAŞINI KUTLADI
Posta'nın haberine göre; Hande Erçel, önceki gece Beykoz'daki bir mekanda arkadaşları ile birlikte 29'uncu yaş gününü kutladı. Kutlamaya kız arkadaşları ile birlikte gelen Erçel, çıkışta soruları yanıtladı. "Yeni yaşımı kutladım" diyen Hande Erçel, "Bu özel günümde dostlarımla yeni yaşımı kutladık. 29'uncu yaşımda sağlık, huzur, mutluluk ve bol bol proje olsun inşallah" diye konuştu.
"BU NASIL SAÇMA SORU!"
Ardından gazetecilerin sorularına, "Bunları zaten konuşuyoruz ve konuştuk" diyen oyuncu, yine muhabirlerin "Estetikleriniz çok konuşuluyor, çok mu yaptırdınız?" sorusuna sinirlenerek "Yapmayın Allah aşkına ya! Bu nasıl saçma soru! Ne güzel sohbet ediyorduk" dedi.
HIZLICA UZAKLAŞTI
Ardından aracına binen Erçel'e "Demet Özdemir ile kavgalıydınız, barıştınız mı? Kerem Bürsin ile hala görüşüyor musunuz?" soruları sorulunca Hande Erçel, "Saçma bunlar!" yanıtını verdi. Ardından oradan hızlıca ayrıldı.
"TABİİ Kİ HANDE'Yİ ARADIM"
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Etiler'deki bir mekanda görüntülenen Bürsin, Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'nin yaşadığı sağlık sorunu hakkında, "Tabii ki arayıp, Hande ile konuştum. Bu konuyla alakalı çok bir şey demek istemiyorum. Çok hassas bir konu ve bu hassasiyeti korumak adına magazinsel bir şey çıksın istemiyorum. Tek diyeceğim bu" açıklamasını yapmıştı.
"GAYET İYİYİZ"
Ünlü oyuncu, daha sonra bu telefon görüşmesinin hatırlatılması üzerine, "Bu konu çok hassas. Lütfen bu konulara girmeyelim" ifadelerini kullanmıştı. Bürsin, ayrılık sonrası güzel oyuncu ile küs olduğu iddiaları hatırlatılınca da "Gayet iyiyiz" demekle yetinmişti.