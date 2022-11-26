Hande Erçel o soruyu duyunca epey sinirlendi

"TABİİ Kİ HANDE'Yİ ARADIM"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Etiler'deki bir mekanda görüntülenen Bürsin, Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'nin yaşadığı sağlık sorunu hakkında, "Tabii ki arayıp, Hande ile konuştum. Bu konuyla alakalı çok bir şey demek istemiyorum. Çok hassas bir konu ve bu hassasiyeti korumak adına magazinsel bir şey çıksın istemiyorum. Tek diyeceğim bu" açıklamasını yapmıştı.