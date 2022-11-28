Bülent Ersoy’un o elbisesi terziyi hastanelik etti

Bülent Ersoy önceki gece, Maslak'taki bir mekanda sahne aldı.
Bülent Ersoy önceki gece, Maslak'taki bir mekanda sahne aldı.
Sahne kıyafetlerine çok özen gösteren Diva, yine elbisesiyle dikkat çekti.
Elbise, 24 saatte 5 kişilik bir ekip tarafından dikildi.
Terzilerden biri yorgunluktan hastanelik oldu.
2 BİN DOLAR BAHŞİŞLE GÖNLÜNÜ ALDI
Diva, çalışanların gönlünü 2 bin dolar bahşiş vererek aldı.
Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı, konser sırasında giydiği mavi elbisesinin azizliğine uğrayarak frikik vermişti.