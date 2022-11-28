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Bülent Ersoy'un o elbisesi terziyi hastanelik etti

Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, önceki gün Maslak'ta bir mekanda sevenleriyle bir araya geldi. Bülent Ersoy'un sahnede giymek için yaptırdığı elbise, terzilerden birini hastanelik etti.

28.11.2022, 10:56 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022, 10:56

Bülent Ersoy önceki gece, Maslak'taki bir mekanda sahne aldı.

Bülent Ersoy’un o elbisesi terziyi hastanelik etti

Sahne kıyafetlerine çok özen gösteren Diva, yine elbisesiyle dikkat çekti.

Bülent Ersoy’un o elbisesi terziyi hastanelik etti

Elbise, 24 saatte 5 kişilik bir ekip tarafından dikildi.

Bülent Ersoy’un o elbisesi terziyi hastanelik etti

Terzilerden biri yorgunluktan hastanelik oldu.

Bülent Ersoy’un o elbisesi terziyi hastanelik etti

2 BİN DOLAR BAHŞİŞLE GÖNLÜNÜ ALDI

Diva, çalışanların gönlünü 2 bin dolar bahşiş vererek aldı.

Bülent Ersoy’un o elbisesi terziyi hastanelik etti

Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı, konser sırasında giydiği mavi elbisesinin azizliğine uğrayarak frikik vermişti.

Bülent Ersoy’un o elbisesi terziyi hastanelik etti

Ersoy, "Önlemini aldık, bu defa çift dikiş attırıyorum" demişti.

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