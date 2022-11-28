Zeynep Bastık’ın Katar’da 250 bin dolar aldığı söylenmişti! Gerçek bambaşka çıktı

Şarkıcı Zeynep Bastık, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da konser vermişti. Zeynep Bastık, yaklaşık 45 dakika sahnede kaldı.
Şarkıcı Zeynep Bastık, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da konser vermişti. Zeynep Bastık, yaklaşık 45 dakika sahnede kaldı.
Konseri izleyen Türk vatandaşları da Türk bayraklarıyla Bastık'a destek verdi.
Zeynep Bastık, başkent Doha'da taraftarlar için oluşturulan festival alanında gerçekleştirilen konserde şarkılarını seslendirdi.
Portekiz-Gana maçının ardından başlayan ve büyük ilgi gösterilen konserde Zeynep Bastık, yaklaşık 45 dakika sahnede kaldı.
Zeynep Bastık'ın Dünya Kupası'ndaki sahnesi için 250 bin dolar kazandığı iddia edilmişti.
Ancak gerçek bambaşka çıktı.