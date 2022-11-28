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Haberler Magazin Zeynep Bastık'ın Katar'da 250 bin dolar aldığı söylenmişti! Gerçek bambaşka çıktı

Zeynep Bastık'ın Katar'da 250 bin dolar aldığı söylenmişti! Gerçek bambaşka çıktı

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da 45 dakikalık bir konser verdi. Bastık'ın bu konserden 250 bin dolar kazandığı iddia edildi. Gerçek ise bambaşka çıktı. İşte detaylar...

28.11.2022, 16:14 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022, 16:51

Şarkıcı Zeynep Bastık, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da konser vermişti. Zeynep Bastık, yaklaşık 45 dakika sahnede kaldı.

Zeynep Bastık’ın Katar’da 250 bin dolar aldığı söylenmişti! Gerçek bambaşka çıktı

Konseri izleyen Türk vatandaşları da Türk bayraklarıyla Bastık'a destek verdi.

Zeynep Bastık’ın Katar’da 250 bin dolar aldığı söylenmişti! Gerçek bambaşka çıktı

Zeynep Bastık, başkent Doha'da taraftarlar için oluşturulan festival alanında gerçekleştirilen konserde şarkılarını seslendirdi.

Zeynep Bastık’ın Katar’da 250 bin dolar aldığı söylenmişti! Gerçek bambaşka çıktı

Portekiz-Gana maçının ardından başlayan ve büyük ilgi gösterilen konserde Zeynep Bastık, yaklaşık 45 dakika sahnede kaldı.

Zeynep Bastık’ın Katar’da 250 bin dolar aldığı söylenmişti! Gerçek bambaşka çıktı

Zeynep Bastık'ın Dünya Kupası'ndaki sahnesi için 250 bin dolar kazandığı iddia edilmişti.

Zeynep Bastık’ın Katar’da 250 bin dolar aldığı söylenmişti! Gerçek bambaşka çıktı

Ancak gerçek bambaşka çıktı.

Zeynep Bastık’ın Katar’da 250 bin dolar aldığı söylenmişti! Gerçek bambaşka çıktı

Posta'da yer alan habere göre; Bastık konserden 70 bin dolar almış.

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