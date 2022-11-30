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Haberler Magazin Kutsi ev sahibiyle mahkemelik oldu

Kutsi ev sahibiyle mahkemelik oldu

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Kutsi, ev sahibiyle mahkemelik oldu. İddiaya göre ünlü isim, evinin kirasını ödeyemiyor hatta son dönemde maddi sıkıntılar yaşıyor.

30.11.2022, 10:27 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022, 10:28

Maddi zorluk yaşadığı iddia edilen Kutsi'nin 14 aydır İstanbul Caddebostan'da eşi Sibel Ülker ile oturduğu dairenin sahibi ile mahkemelik olduğu ortaya çıktı.

Kutsi ev sahibiyle mahkemelik oldu

10 bin TL olan kirasını sürekli geciktiren, zaman zaman ödemeyen ünlü isim, dava açılınca gecikmiş kiraların bir kısmını ödedi.

Kutsi ev sahibiyle mahkemelik oldu

EV SAHİBİ KABUL ETMEDİ

Ardından tamamını ödemek istedi.

Kutsi ev sahibiyle mahkemelik oldu

Ama bu kez de ev sahibi kabul etmedi.

Kutsi ev sahibiyle mahkemelik oldu

Posta'nın haberine göre; Dava 16 Mart'ta Anadolu 12. İcra Mahkemesi'nde görülecek.

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