Kutsi ev sahibiyle mahkemelik oldu

Maddi zorluk yaşadığı iddia edilen Kutsi'nin 14 aydır İstanbul Caddebostan'da eşi Sibel Ülker ile oturduğu dairenin sahibi ile mahkemelik olduğu ortaya çıktı.
Maddi zorluk yaşadığı iddia edilen Kutsi'nin 14 aydır İstanbul Caddebostan'da eşi Sibel Ülker ile oturduğu dairenin sahibi ile mahkemelik olduğu ortaya çıktı.
10 bin TL olan kirasını sürekli geciktiren, zaman zaman ödemeyen ünlü isim, dava açılınca gecikmiş kiraların bir kısmını ödedi.
EV SAHİBİ KABUL ETMEDİ
Ardından tamamını ödemek istedi.
Ama bu kez de ev sahibi kabul etmedi.
Posta'nın haberine göre; Dava 16 Mart'ta Anadolu 12. İcra Mahkemesi'nde görülecek.