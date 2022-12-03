Hülya Avşar’ın saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Yıllardır sahnelerde ve ekranlarda boy gösteren 59 yaşındaki Hülya Avşar, sosyal medyayı da aktif kullanan ünlü isimlerden.
Yıllardır sahnelerde ve ekranlarda boy gösteren 59 yaşındaki Hülya Avşar, sosyal medyayı da aktif kullanan ünlü isimlerden.
Neredeyse her paylaşımı olay olan güzel sanatçının şimdi de koluna taktığı saat olay oldu.
Paylaşımı binlerce beğeni aldı.
Avşar'ın altın kaplama olduğu öğrenilen saatinin fiyatı dudak uçuklattı.
Ünlü sanatçının verdiği pozdaki saatin 56 bin euro (1 milyon 90 bin TL) olduğu öğrenildi.
İşte o paylaşım...