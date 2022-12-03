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Haberler Magazin Hülya Avşar'ın saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Hülya Avşar'ın saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Binlerce beğeni alan o paylaşımda ise Hülya Avşar'ın kolundaki milyonluk saat dikkat çekti.

03.12.2022, 10:14 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022, 10:15

Yıllardır sahnelerde ve ekranlarda boy gösteren 59 yaşındaki Hülya Avşar, sosyal medyayı da aktif kullanan ünlü isimlerden.

Hülya Avşar’ın saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Neredeyse her paylaşımı olay olan güzel sanatçının şimdi de koluna taktığı saat olay oldu.

Hülya Avşar’ın saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Hülya Avşar’ın saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Avşar'ın altın kaplama olduğu öğrenilen saatinin fiyatı dudak uçuklattı.

Hülya Avşar’ın saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü sanatçının verdiği pozdaki saatin 56 bin euro (1 milyon 90 bin TL) olduğu öğrenildi.

Hülya Avşar’ın saatinin fiyatı dudak uçuklattı

İşte o paylaşım...

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