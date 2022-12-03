Mert Aydın bu sözlerle Merve Boluğur’u epey kızdıracak

Oyuncu Merve Boluğurile müzisyen Mert Aydın'ın evliliği sadece 53 gün sürdü. İkili, anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşma 5 dakikada sonuçlandı.
Oyuncu Merve Boluğurile müzisyen Mert Aydın'ın evliliği sadece 53 gün sürdü. İkili, anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşma 5 dakikada sonuçlandı.
Duruşmaya babasıyla gelen Merve Boluğur, adliye çıkışı gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı. İddiaya göre boşanma nedeni; Merve Boluğur nikahın ertesi gününden itibaren "Bana kimse kural koyamaz. Sıkıntıya gelemem" demesi... Bu, çift arasında patlak veren ilk sorundu.
Mert Aydın, nikahtan sonra ameliyat oldu. Ancak istirahat döneminde Merve'den beklediği yardımı alamadı. Mert Aydın'ın dikişleri bile alınmamışken Merve "Çok sıkıldım, tatile gidelim" dedi. Sıkıntılı şekilde balayına çıktılar. Merve Boluğur'la aşk evliliği yaptığını söyleyen Mert Aydın ayrılık sözünü ilk telaffuz eden taraf oldu.
"GEREKSİZ İNSAN"
Posta'nın haberine göre; Tüm bunların ardından boşanma sonrası Mert Aydın ilk kez görüntülendi. Mert Aydın, Merve'ye dair sorulara kızarak "Gereksiz insan, konuşmaya hiç gerek yok. Unutmaya çalışıyorum" yanıtını verdi.
AYRILIK NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Peki Merve Boluğur'un Mert Aydın ile 44 günlük evliliği neden bitti? Gerçek ortaya çıktı.
Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın evliliği dün görülen mahkeme ile 5 dakikada bitti. Çiftin ayrılık nedeni ise ortaya çıktı. 2. Sayfa'da yer alan iddialara göre ikilinin evliliğini zorunlu balayı bitirdi.