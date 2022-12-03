Mert Aydın bu sözlerle Merve Boluğur’u epey kızdıracak

Mert Aydın, nikahtan sonra ameliyat oldu. Ancak istirahat döneminde Merve'den beklediği yardımı alamadı. Mert Aydın'ın dikişleri bile alınmamışken Merve "Çok sıkıldım, tatile gidelim" dedi. Sıkıntılı şekilde balayına çıktılar. Merve Boluğur'la aşk evliliği yaptığını söyleyen Mert Aydın ayrılık sözünü ilk telaffuz eden taraf oldu.