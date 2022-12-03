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Haberler Magazin Mert Aydın bu sözlerle Merve Boluğur'u epey kızdıracak

Mert Aydın bu sözlerle Merve Boluğur'u epey kızdıracak

Bir süredir birliktelik yaşadığı sevgilisi DJ Mert Aydın ile 2 Ekim'de nikah masasına oturan oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur, 53 gün süren evlilik sonrasında anlaşmalı olarak boşandı. Ayrılığın ardından bugüne kadar konuşmayan Mert Aydın sonunda açıklama yaptı. Aydın, eski eşi hakkında söyledikleriyle Boluğur'u epey sinirlendireceğe benziyor...

03.12.2022, 09:37 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022, 09:44

Oyuncu Merve Boluğurile müzisyen Mert Aydın'ın evliliği sadece 53 gün sürdü. İkili, anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşma 5 dakikada sonuçlandı.

Mert Aydın bu sözlerle Merve Boluğur’u epey kızdıracak

Duruşmaya babasıyla gelen Merve Boluğur, adliye çıkışı gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı. İddiaya göre boşanma nedeni; Merve Boluğur nikahın ertesi gününden itibaren "Bana kimse kural koyamaz. Sıkıntıya gelemem" demesi... Bu, çift arasında patlak veren ilk sorundu.

Mert Aydın bu sözlerle Merve Boluğur’u epey kızdıracak

Mert Aydın, nikahtan sonra ameliyat oldu. Ancak istirahat döneminde Merve'den beklediği yardımı alamadı. Mert Aydın'ın dikişleri bile alınmamışken Merve "Çok sıkıldım, tatile gidelim" dedi. Sıkıntılı şekilde balayına çıktılar. Merve Boluğur'la aşk evliliği yaptığını söyleyen Mert Aydın ayrılık sözünü ilk telaffuz eden taraf oldu.

Mert Aydın bu sözlerle Merve Boluğur’u epey kızdıracak

"GEREKSİZ İNSAN"

Posta'nın haberine göre; Tüm bunların ardından boşanma sonrası Mert Aydın ilk kez görüntülendi. Mert Aydın, Merve'ye dair sorulara kızarak "Gereksiz insan, konuşmaya hiç gerek yok. Unutmaya çalışıyorum" yanıtını verdi.

Mert Aydın bu sözlerle Merve Boluğur’u epey kızdıracak

AYRILIK NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Peki Merve Boluğur'un Mert Aydın ile 44 günlük evliliği neden bitti? Gerçek ortaya çıktı.

Mert Aydın bu sözlerle Merve Boluğur’u epey kızdıracak

Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın evliliği dün görülen mahkeme ile 5 dakikada bitti. Çiftin ayrılık nedeni ise ortaya çıktı. 2. Sayfa'da yer alan iddialara göre ikilinin evliliğini zorunlu balayı bitirdi.

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