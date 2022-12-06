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Emmy ödüllü Kirstie Alley hayatını kaybetti

Cheers ve Bak Şu Konuşana gibi yapımlarla milyonların hafızasında yer eden Emmy Ödülü ile Altın Küre Ödülü sahibi Kirstie Alley'den acı haber geldi. 71 yaşındaki ünlü oyuncu, kansere yenik düştü.

06.12.2022, 11:17 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022, 11:17

'Cheers' ve 'Look Who's Talking' (Bak Şu Konuşana) gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan Kirstie Alley, 71 yaşında yaşamını yitirdi.

Emmy ödüllü Kirstie Alley hayatını kaybetti

Alley'nin, 1983-1997 yılları arasında evli kaldığı oyuncu Parker Stevenson ile birlikteliğinden dünyaya gelen çocukları William True Stevenson ile Lillie Price Stevenson, üzücü haberi sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile duyurdu.

Emmy ödüllü Kirstie Alley hayatını kaybetti

KANSERE YENİLDİ

Konuyla alakalı paylaşımda bulunan William True ile Lillie Price, annelerinin kansere yakalandığını ve hastalıkla kısa süren bir savaşın ardından hayatını kaybettiği bildirdi.

Emmy ödüllü Kirstie Alley hayatını kaybetti

25 sinema filmi, 54 TV yapımı, 16 sahne performansı bulunan ünlü oyuncunun çocukları, "İnanılmaz bir insan ve sevgi dolu bir anne olan Kirstie Alley'yi kaybettik..." mesajını yayınladı.

Emmy ödüllü Kirstie Alley hayatını kaybetti

"BÜYÜK BİR GÜÇLE SAVAŞTI"

William True ile Lillie Price, annelerinin en yakın aile üyeleri tarafından sevgiyle kuşatıldığını ve büyük bir güçle savaştığını belirtti. Alley'nin çocukları, "Bizi onun hiç bitmeyen yaşama sevinci ve onu bekleyen maceraların kesinliğiyle baş başa bıraktı" ifadelerini kullandı.

Emmy ödüllü Kirstie Alley hayatını kaybetti

"DOKTOR VE HEMŞİRE EKİBİNE MİNNETTARIZ"

"Ekranda ne kadar harika görünüyorsa gerçek hayatta daha da harika bir anne ve büyükanneydi" diyen True ile Lillie, annelerinin tedavisi sırasında görev alan doktor ve hemşire ekibine gösterdikleri bakım için minnettar olduklarını da açıkladı.

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