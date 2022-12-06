Emmy ödüllü Kirstie Alley hayatını kaybetti

"DOKTOR VE HEMŞİRE EKİBİNE MİNNETTARIZ"

"Ekranda ne kadar harika görünüyorsa gerçek hayatta daha da harika bir anne ve büyükanneydi" diyen True ile Lillie, annelerinin tedavisi sırasında görev alan doktor ve hemşire ekibine gösterdikleri bakım için minnettar olduklarını da açıkladı.