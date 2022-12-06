Emmy ödüllü Kirstie Alley hayatını kaybetti

'Cheers' ve 'Look Who's Talking' (Bak Şu Konuşana) gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan Kirstie Alley, 71 yaşında yaşamını yitirdi.
'Cheers' ve 'Look Who's Talking' (Bak Şu Konuşana) gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan Kirstie Alley, 71 yaşında yaşamını yitirdi.
Alley'nin, 1983-1997 yılları arasında evli kaldığı oyuncu Parker Stevenson ile birlikteliğinden dünyaya gelen çocukları William True Stevenson ile Lillie Price Stevenson, üzücü haberi sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile duyurdu.
KANSERE YENİLDİ
Konuyla alakalı paylaşımda bulunan William True ile Lillie Price, annelerinin kansere yakalandığını ve hastalıkla kısa süren bir savaşın ardından hayatını kaybettiği bildirdi.
25 sinema filmi, 54 TV yapımı, 16 sahne performansı bulunan ünlü oyuncunun çocukları, "İnanılmaz bir insan ve sevgi dolu bir anne olan Kirstie Alley'yi kaybettik..." mesajını yayınladı.
"BÜYÜK BİR GÜÇLE SAVAŞTI"
William True ile Lillie Price, annelerinin en yakın aile üyeleri tarafından sevgiyle kuşatıldığını ve büyük bir güçle savaştığını belirtti. Alley'nin çocukları, "Bizi onun hiç bitmeyen yaşama sevinci ve onu bekleyen maceraların kesinliğiyle baş başa bıraktı" ifadelerini kullandı.
"DOKTOR VE HEMŞİRE EKİBİNE MİNNETTARIZ"
"Ekranda ne kadar harika görünüyorsa gerçek hayatta daha da harika bir anne ve büyükanneydi" diyen True ile Lillie, annelerinin tedavisi sırasında görev alan doktor ve hemşire ekibine gösterdikleri bakım için minnettar olduklarını da açıkladı.