Susam Sokağı’nın yıldızı yaşamını yitirdi

Türkiye'de "Susam Sokağı" olarak izleyici karşısına çıkan program karakterleri ile hafızalarda yer edindi.
Türkiye'de "Susam Sokağı" olarak izleyici karşısına çıkan program karakterleri ile hafızalarda yer edindi.
Susam Sokağı'nda süveterli müzik öğretmeni ve genel öğüt veren oyuncu Bob McGrath 90 yaşında hayatın kaybetti.
Acı haberi, ünlü oyuncunun ailesi sosyal medyadan duyurdu: "McGrath ailesinin paylaşacak bazı üzücü haberleri var.
Babamız Bob McGrath bugün vefat etti. Ailesinin yanında, evinde huzur içinde öldü."
'Susam Sokağı' oyuncularından Alan Muraoka da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kelimeler Bob'un benim için ne anlama geldiğini ifade etmeye yetmez...
Bir rol model, bir akıl hocası, bir arkadaş... Nezaketi ve kötü mizah anlayışı çok eğlenceliydi ve onu çok sevdim" ifadelerine yer verdi.