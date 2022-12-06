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Haberler Magazin Susam Sokağı'nın yıldızı yaşamını yitirdi

Susam Sokağı'nın yıldızı yaşamını yitirdi

Türkiye'de Susam Sokağı adıyla yayınlanan çocuk programı Sesame Street'in süveterli müzik öğretmeni ve genel öğüt veren Bob Johnson'ı canlandıran ABD'li oyuncu Bob McGrath ile ilgili kötü haber geldi. 90 yaşında olan Bob McGrath hayatını kaybetti.

06.12.2022, 11:34 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022, 11:34

Türkiye'de "Susam Sokağı" olarak izleyici karşısına çıkan program karakterleri ile hafızalarda yer edindi.

Susam Sokağı’nın yıldızı yaşamını yitirdi

Susam Sokağı'nda süveterli müzik öğretmeni ve genel öğüt veren oyuncu Bob McGrath 90 yaşında hayatın kaybetti.

Susam Sokağı’nın yıldızı yaşamını yitirdi

Acı haberi, ünlü oyuncunun ailesi sosyal medyadan duyurdu: "McGrath ailesinin paylaşacak bazı üzücü haberleri var.

Susam Sokağı’nın yıldızı yaşamını yitirdi

Babamız Bob McGrath bugün vefat etti. Ailesinin yanında, evinde huzur içinde öldü."

Susam Sokağı’nın yıldızı yaşamını yitirdi

'Susam Sokağı' oyuncularından Alan Muraoka da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kelimeler Bob'un benim için ne anlama geldiğini ifade etmeye yetmez...

Susam Sokağı’nın yıldızı yaşamını yitirdi

Bir rol model, bir akıl hocası, bir arkadaş... Nezaketi ve kötü mizah anlayışı çok eğlenceliydi ve onu çok sevdim" ifadelerine yer verdi.

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