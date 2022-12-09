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Haberler Magazin Hande Erçel hayallerini erteleme kararı aldı! Nedeni ise...

Hande Erçel hayallerini erteleme kararı aldı! Nedeni ise...

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Hollywood yıldızlarının koçu Lori Lively'den oyunculuk eğitimi almak için Amerika'ya gitmeyi planlıyordu. Fakat radikal bir karar alarak şimdilik hayallerini erteledi. Ünlü oyuncunun bu karara iten sebep ise...

09.12.2022, 13:55 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022, 14:09

Oyuncu Hande Erçel, özel hayatındaki gelişmeler ile sık sık gündeme geliyor.

Hande Erçel hayallerini erteleme kararı aldı! Nedeni ise...

Türkiye'nin en çok takip edilen kadın oyuncusu olan Erçel, paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Hande Erçel hayallerini erteleme kararı aldı! Nedeni ise...

Şimdilerde setlere dönmeye hazırlanan Hande Erçel, son olarak bir davete katıldı ve senaryoları değerlendirdiğini söyledi.

Hande Erçel hayallerini erteleme kararı aldı! Nedeni ise...

Erçel, "Ailemle vakit geçiriyorum. Konuştuğumuz birkaç proje var en yakın zamanda netleşecek, güzel şeyler olacak" dedi.

Hande Erçel hayallerini erteleme kararı aldı! Nedeni ise...

Oyuncu, ABD'de alacağı oyunculuk eğitimini yeğeni Aylin Mavi'nin sağlık sorunları nedeniyle askıya aldığını belirtti.

Hande Erçel hayallerini erteleme kararı aldı! Nedeni ise...

Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy gibi ünlü aktörlerin koçu olan, Lori Lively'den ileri oyunculuk ve kişisel gelişim üzerine eğitim almayı planlayan Erçel, "ABD'de oyunculuk niyetim vardı ama birtakım sağlık durumlarından kaynaklı erteledim" diye konuştu.

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