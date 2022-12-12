Boğazın büyülü atmosferinde alışveriş

YENİ yıla sayılı günler kala birbirinden görkemli gece ayrıcalıklı markalar 'Magic Christmas Market'te bir araya geliyor. 21 Aralık 2022 Çarşamba günü, Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da kapılarını açacak olan yeni yıl marketi müzik ve eğlence dolu bir atmosfer ile misafirlerini ağırlayacak. World Academy katkılarıyla düzenlenecek etkinlikte, ayrıcalıklı markalarla boğazın etkileyici atmosferinde buluşmak ve keyifli bir alışveriş deneyimi yaşamak mümkün. Yılın en görkemli zamanlarında 'Magic Christmas Market'te ayrıcalıklı bir gün geçirmek ve alışveriş ve eğlencenin en sihirli halini yakalamak isteyen misafirler için bu fırsat kaçmaz.

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