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Haberler Magazin Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı belli oldu

Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı belli oldu

Survivor 2023 için geri sayım başlarken, yarışmacılar da merak konusu oldu. Acun Ilıcalı, Survivor 2023'te yarışacak olan ilk ismi sosyal medya hesabından paylaştı. O paylaşım oldukça dikkat çekti. Peki Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor'un yeni sezon yarışmacıları kimler? İşte Survivor 2023'e dair detaylar...

12.12.2022, 17:09 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022, 17:10

Survivor 2023 kadrosunda yer alacağı kesinleşen ilk isim belli oldu.

Survivor 2023’ün ilk yarışmacısı belli oldu

Acun Ilıcalı, yeni sezonun ilk yarışmacısını "Survivor 2023 sezonu ilk yarışmacımız Berdan Mardini oldu. Kendisine başarılar diliyorum" sözleriyle duyurdu.

Survivor 2023’ün ilk yarışmacısı belli oldu

Acun Ilıcalı'nın ardından Berdan Mardini de "Hepimiz için hayırlı olsun, bakalım beni neler bekliyor?" ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulundu.

Survivor 2023’ün ilk yarışmacısı belli oldu

YENİ SEZON NASIL OLACAK?

Yeni sezonun formatıyla ilgili ipuçları yayınlanan tanıtımla gelmişti. Eski görüntüler arasında konuşan Acun Ilıcalıİ "Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları!

Survivor 2023’ün ilk yarışmacısı belli oldu

Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak." ifadelerini kullanmıştı.

Survivor 2023’ün ilk yarışmacısı belli oldu

SURVİVOR 2023 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2023 sezonunun Masterchef'in sezonu tamamlamasının ardından başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Survivor 15 Ocak 2022 tarihinde ekran macerasına başlamıştı.

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