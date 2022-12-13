  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Survivor yolcusu Berdan Mardini'den ilk açıklama!

Survivor yolcusu Berdan Mardini'den ilk açıklama!

Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı Berdan Mardini oldu. Acun Ilıcalı, ünlü şarkıcının fotoğrafını paylaşarak, "Başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Survivor'a gitmek için hazırlık içerisinde olan Berdan Mardini, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Aynı zamanda da Survivor 2023 ile ilgili açıklama yaptı.

13.12.2022, 16:01 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022, 16:02

Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak ilk isim Berdan Mardini oldu. Son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Berdan Mardini'nin bir süredir Survivor'a hazırlandığı ortaya çıktı.

Survivor yolcusu Berdan Mardini’den ilk açıklama!

Acun Ilıcalı Survivor 2023 için kolları sıvarken Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir formatla ekrana gelecek. Öte yandan yine bu açıklamaya göre; Survivor 2023 kadrosunda yer alan ilk isim şarkıcı Berdan Mardini olarak duyuruldu.

Survivor yolcusu Berdan Mardini’den ilk açıklama!

Berdan Mardini, spor yaptığı bir videosunu yayınladı, aynı zamanda 'Survivor 2023' ile ilgili de açıklama yapmayı da ihmal etmedi.

Survivor yolcusu Berdan Mardini’den ilk açıklama!

Berdan Mardini şu açıklamayı yaptı: Dünden beri en çok konuşulan şeylerden biri şu oldu ki; Ben sadece #survivor2023 için tayt giymedim ve spor yapmadım.

Survivor yolcusu Berdan Mardini’den ilk açıklama!

Hayatımın her döneminde hep spor vardı ve spor yaparken şort, tayt, eşofman hep giydim. Aslında sürekli paylaşımlar da yaptım, ama son dönemde daha çok dikkat çekti.

Survivor yolcusu Berdan Mardini’den ilk açıklama!

Şimdi kendimi biraz psikolojik biraz da biyolojik anlamda Survivor'a hazırlayacağım.

Survivor yolcusu Berdan Mardini’den ilk açıklama!

Oraya gidip irademe nefsime hakım olmanın ne demek olduğunu, kendimi sınamayı, yarışmayı, eğlenmeyi, düşünmeyi biraz da insanlardan uzaklaşmayı istedim. Böyle bir macera yaşamak istedim.

Survivor yolcusu Berdan Mardini’den ilk açıklama!

Planlanmış bir şey değildi her şey kendi akışında gelişti aslında, Acun abi ve ekibinden teklif getrince de biraz düşündüm. Sonra bana ii geleceğine karar verdim ve kabul ettim. Şimdi siz Berdan Mardini'yi daha iyi tanıyacaksınız. İnşallah her şeyin hayırlısı olsun hepimiz için.

Survivor yolcusu Berdan Mardini’den ilk açıklama!

Ama Allah herkesin kalbine göre verecek ve veriyor da bilesiniz…

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA