Survivor yolcusu Berdan Mardini’den ilk açıklama!

Planlanmış bir şey değildi her şey kendi akışında gelişti aslında, Acun abi ve ekibinden teklif getrince de biraz düşündüm. Sonra bana ii geleceğine karar verdim ve kabul ettim. Şimdi siz Berdan Mardini'yi daha iyi tanıyacaksınız. İnşallah her şeyin hayırlısı olsun hepimiz için.