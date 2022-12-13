Survivor yolcusu Berdan Mardini’den ilk açıklama!

Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak ilk isim Berdan Mardini oldu. Son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Berdan Mardini'nin bir süredir Survivor'a hazırlandığı ortaya çıktı.
Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak ilk isim Berdan Mardini oldu. Son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Berdan Mardini'nin bir süredir Survivor'a hazırlandığı ortaya çıktı.
Acun Ilıcalı Survivor 2023 için kolları sıvarken Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir formatla ekrana gelecek. Öte yandan yine bu açıklamaya göre; Survivor 2023 kadrosunda yer alan ilk isim şarkıcı Berdan Mardini olarak duyuruldu.
Berdan Mardini, spor yaptığı bir videosunu yayınladı, aynı zamanda 'Survivor 2023' ile ilgili de açıklama yapmayı da ihmal etmedi.
Berdan Mardini şu açıklamayı yaptı: Dünden beri en çok konuşulan şeylerden biri şu oldu ki; Ben sadece #survivor2023 için tayt giymedim ve spor yapmadım.
Hayatımın her döneminde hep spor vardı ve spor yaparken şort, tayt, eşofman hep giydim. Aslında sürekli paylaşımlar da yaptım, ama son dönemde daha çok dikkat çekti.
Şimdi kendimi biraz psikolojik biraz da biyolojik anlamda Survivor'a hazırlayacağım.
Oraya gidip irademe nefsime hakım olmanın ne demek olduğunu, kendimi sınamayı, yarışmayı, eğlenmeyi, düşünmeyi biraz da insanlardan uzaklaşmayı istedim. Böyle bir macera yaşamak istedim.
Planlanmış bir şey değildi her şey kendi akışında gelişti aslında, Acun abi ve ekibinden teklif getrince de biraz düşündüm. Sonra bana ii geleceğine karar verdim ve kabul ettim. Şimdi siz Berdan Mardini'yi daha iyi tanıyacaksınız. İnşallah her şeyin hayırlısı olsun hepimiz için.
Ama Allah herkesin kalbine göre verecek ve veriyor da bilesiniz…