Türkiye’nin ’Yalçın Abi’si yıllar sonra ortaya çıktı

Ünlü sunucu ve gazeteci Yalçın Çakır'ın son hali hayli sosyal medyaya damga vurdu. Yıllar aradan sonra yeniden gündem olan ünlü ismin son haline kimse inanamadı. Çakır'ın hayli yaşlandığı görüldü.
Ünlü sunucu ve gazeteci Yalçın Çakır'ın son hali hayli sosyal medyaya damga vurdu. Yıllar aradan sonra yeniden gündem olan ünlü ismin son haline kimse inanamadı. Çakır'ın hayli yaşlandığı görüldü.
Sunduğu program ile sık sık sosyal medyada gündem olan Yalçın Çakır, şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Bir dönemin en popüler isimlerinden olan Çakır'ın son halini görenlerin ağzı açık kaldı.
Yalçın Çakır'ın aldığı kilolar, beyazlayan ve dökülen saçları dikkat çekti. 2013 yılının Eylül ayından 2017'nin Ocak ayına kadar haber bülteni sunmuştu.
Sonrasında kayıpların arandığı ve faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı bir reality program sundu.
2017'deYalçın Abi adlı reality programına başlayan ancak 3 ay sonra kanaldan ayrılarak Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük beldesine yerleşen ünlü televizyoncu, 2018 yılında kendi sitesini kurdu.
İşte Yalçın Çakır'ın son hali...