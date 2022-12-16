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Haberler Magazin Türkiye'nin 'Yalçın Abi'si yıllar sonra ortaya çıktı

Türkiye'nin 'Yalçın Abi'si yıllar sonra ortaya çıktı

Şimdilerde gözlerden uzakta bir hayat süren ve bir dönem sunduğu televizyon programı ile sık sık sosyal medyada gündem olan gazeteci ve sunucu Yalçın Çakır, yıllar sonra ortaya çıktı. Görenler tanımakta zorlandı.

16.12.2022, 13:34 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022, 13:34

Ünlü sunucu ve gazeteci Yalçın Çakır'ın son hali hayli sosyal medyaya damga vurdu. Yıllar aradan sonra yeniden gündem olan ünlü ismin son haline kimse inanamadı. Çakır'ın hayli yaşlandığı görüldü.

Türkiye’nin ’Yalçın Abi’si yıllar sonra ortaya çıktı

Sunduğu program ile sık sık sosyal medyada gündem olan Yalçın Çakır, şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Bir dönemin en popüler isimlerinden olan Çakır'ın son halini görenlerin ağzı açık kaldı.

Türkiye’nin ’Yalçın Abi’si yıllar sonra ortaya çıktı

Yalçın Çakır'ın aldığı kilolar, beyazlayan ve dökülen saçları dikkat çekti. 2013 yılının Eylül ayından 2017'nin Ocak ayına kadar haber bülteni sunmuştu.

Türkiye’nin ’Yalçın Abi’si yıllar sonra ortaya çıktı

Sonrasında kayıpların arandığı ve faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı bir reality program sundu.

Türkiye’nin ’Yalçın Abi’si yıllar sonra ortaya çıktı

2017'deYalçın Abi adlı reality programına başlayan ancak 3 ay sonra kanaldan ayrılarak Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük beldesine yerleşen ünlü televizyoncu, 2018 yılında kendi sitesini kurdu.

Türkiye’nin ’Yalçın Abi’si yıllar sonra ortaya çıktı

İşte Yalçın Çakır'ın son hali...

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