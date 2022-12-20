Amber Heard karalama davasında Johnny Depp ile uzlaşmaya gitti

'HUKUK SİSTEMİNE OLAN İNANCIM ÖLDÜ'



Heard, Instagram gönderisinde söze, anlaşmayı kabul etmenin 'çok zor bir karar' olduğunu söyleyerek başladı. "Bunu asla seçmediğimi bilmeniz benim için önemli" diyordu. "Ben gerçeğimi savundum ve bunu yaparken de hayatım mahvoldu. Sosyal medyada karşılaştığım iftiralar, kadınların öne çıktıklarında ve gerçekleri savunduklarında yeniden ve yeniden mağdur edilme biçimlerinin kanıtı ve aslında bunun herkesin görebileceği kadar büyütülmüş bir versiyonudur" sözleriyle aylar süren karalama davası boyunca, haklı olduğu konularda bile nasıl karalandığını, sosyal medyada yürütülen linç kampanyalarının nasıl buna çanak tuttuğunu ve mahkeme kararını etkilediğini vurguluyordu.