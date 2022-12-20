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Haberler Magazin Amber Heard karalama davasında Johnny Depp ile uzlaşmaya gitti

Amber Heard karalama davasında Johnny Depp ile uzlaşmaya gitti

Ünlü aktör Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard arasındaki karalama davası, Johnny Depp lehine sonuçlanmıştı. Bu durumda Amber Heard'ün Depp'e 1 milyon dolar tazminat ödemesine karar verilmişti. Ardından Amber Heard bu karara tazminatı ödememek için itiraz etmişti. Heard şimdi ise Depp'e 1 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ederek karalama davasında uzlaşmaya gitti.

20.12.2022, 11:45 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022, 11:46

Amber Heard ve Johnny Depp, 2009 yılında başrolleri paylaştıkları Tutku Günlükleri filminin çekimleri sırasında tanışığ aşk yaşamaya başlamıştı. O günlerde 46 yaşında olan Depp, kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan Vanessa Paradis ile uzun yıllar süren ilişkisine devam ediyordu. Amber Heard ise daha 23 yaşındaydı ve onun da hayatında bir başkası vardı.

Amber Heard karalama davasında Johnny Depp ile uzlaşmaya gitti

Heard ve Depp'in ilişkisi ortaya çıktığında dünya bu iki ilginç kişiliğin bir araya geldiklerinde nasıl fırtınalar estireceğinden habersizdi. Çift, 2015'te evlendi, bu evlilik 2017'de olaylı bir şekilde bitti. Her şey de bu evliliğin bitimiyle başladı zaten. Birbirlerini karşılıklı olarak akılalmaz şeylerle suçlayan ikilinin neredeyse tüm özel hayatları ortaya döküldü, Amber ve Johnny bir sürü avukat tutarak ellerinde ne varsa hepsini mahkemeye taşıdı. Bu süreç televizyonlarda canlı yayınlanarak tüm dünya tarafından izlendi.

Amber Heard karalama davasında Johnny Depp ile uzlaşmaya gitti

AKILALMAZ OLAYLARA SAHNE OLAN DAVA 2022'YE DAMGA VURDU, TARİHE GEÇTİ

Bu boşanma ve sonrasında yaşanan süreç Hollywood tarihinin en sancılı ayrılık süreçlerinden biri olarak tarihe geçti. Ünlüler dünyasında 2022 yılına damga vuran olay neydi sorusunun cevabı da bu iki ismin karşılıklı olarak birbirlerine açtıkları davalar oldu.

Amber Heard karalama davasında Johnny Depp ile uzlaşmaya gitti

Herkes bir tarafı tuttu ve ateşli şekilde savundu. Amber Heard, Johnny Depp'le olan ilişkisi sırasında şiddet görmüş ve çok zor günler yaşamış olsa da Hollywood'un en güçlü ve popüler erkeklerinden biri olan eski eşine karşı eli zayıftı. Olayları takip edenlerin büyük çoğunluğu Depp'in tarafını tuttu, amber Heard hırslı, dengesiz hatta deli damgası yedi. Davada Depp'in de elinde kanıtlar ve tanıklar vardı ve belli ki Heard'da bu ilişki süresince pek de masumane tavırlar sergilememişti.

Amber Heard karalama davasında Johnny Depp ile uzlaşmaya gitti

Mahkeme salonundaki gerilim, orada ortaya çıkan ve dünyanın şaşkınlık içinde öğrendiği gerçekler, Amber Heard'ün gözyaşları ve Johnny Depp'in gçze batan beden dili herkesin diline sakız gibi yapıştı. Haftalarca süren ve ABD Virginia'da gerçekleşen, bu tiyatro oyunu gibi izlediğimiz davanın sonunda jüri, Amber Heard'ın kendisini taciz kurbanı olarak adlandırdığı bir makalede Johnny Depp'i karaladığına karar vererek 59 yaşındaki aktör lehine karar verdi.

Amber Heard karalama davasında Johnny Depp ile uzlaşmaya gitti

'BEN HAKLIYIM' DEDİĞİ DAVAYI KAYBETMİŞTİ

Haklı olduğu iddiasından bir an bile vazgeçmeyen Amber Heard bu kararlar yıkıldı. Üstelik Depp'in, kendisini karaladığı için istediği ve iftira suçuna karşı talep ettiği15 milyon dolar tazminatı ödemesine hükmedildi. Depp'in ise Heard'e zarar tazminatı olarak 2 milyon dolar ödemesi gerektiği açıklandı.

Amber Heard karalama davasında Johnny Depp ile uzlaşmaya gitti

Kararın ardından açıklama yapan Amber Heard "Bugün hissettiğim hayal kırıklığını hiçbir kelime açıklayamaz" demişti. Johnny Depp ise halinden memnundu. "Jüri bugün bana hayatımı geri verdi. Onur duydum" sözlerini kullanacaktı.

Amber Heard karalama davasında Johnny Depp ile uzlaşmaya gitti

UZLAŞMAYA GİTTİ: BU TAVİZ VERDİM DEMEK DEĞİLDİR

Amber Heard, bu ayın başlarında, jüri kararının geri alınmasını veya tamamen yeni bir duruşma yapılmasını talep ederek davaya itiraz etmişti. Ancak bu itirazından da istediğini elde edemeyecekti. Dün akşam saatlerinde Instagram hesabından uzunca bir açıklama yayınlayan Amber Heard, dava sonucuna istinaden bir uzlaşmaya varıldığını, bu iftira davası için Johnny Depp'e 1 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini açıkladı. 36 yaşındaki aktris açıklamasında, bunun 'taviz vermek' anlamına gelmediğinin altını kalınca çizdi. Amber Heard, uzlaşmaya yoluna gitme kararının sadece Amerikan hukuk sistemine olan inancının tamamen kaybolmasından kaynaklandığını yazdı.

Amber Heard karalama davasında Johnny Depp ile uzlaşmaya gitti

'HUKUK SİSTEMİNE OLAN İNANCIM ÖLDÜ'

Heard, Instagram gönderisinde söze, anlaşmayı kabul etmenin 'çok zor bir karar' olduğunu söyleyerek başladı. "Bunu asla seçmediğimi bilmeniz benim için önemli" diyordu. "Ben gerçeğimi savundum ve bunu yaparken de hayatım mahvoldu. Sosyal medyada karşılaştığım iftiralar, kadınların öne çıktıklarında ve gerçekleri savunduklarında yeniden ve yeniden mağdur edilme biçimlerinin kanıtı ve aslında bunun herkesin görebileceği kadar büyütülmüş bir versiyonudur" sözleriyle aylar süren karalama davası boyunca, haklı olduğu konularda bile nasıl karalandığını, sosyal medyada yürütülen linç kampanyalarının nasıl buna çanak tuttuğunu ve mahkeme kararını etkilediğini vurguluyordu.

Amber Heard karalama davasında Johnny Depp ile uzlaşmaya gitti

'KİMSE AĞZIMI TIKAYABİLMİŞ DEĞİL!'

"Artık nihayet altı yıl önce kurtulmaya çalıştığım bir şeyden, kabul edebileceğim şartlarda kendimi özgürleştirme fırsatım var. Bu bir kabul değildir. Bu bir taviz eylemi değildir. Sesimin duyulmasıyla ilgili bir kısıtlama yok, kimse ağzımı tıkayabilmiş değil." sözleriyle kararını duyuran yıldız, uzlaşmaya gitme sebebinin sadece ve sadece artık Amerikan hukuk sistemine bir gram bile inancı kalmaması olduğunu sürekli tekrarladı. "ABD'deki temyiz başvurum başarılı olsa bile, alabileceğim en iyi sonuç yeniden yargılama olur" diyordu Amber Heard. Ve ekliyordu "Bunun üstesinden gelemeyeceğimi biliyorum."

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