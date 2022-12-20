Amber Heard karalama davasında Johnny Depp ile uzlaşmaya gitti

UZLAŞMAYA GİTTİ: BU TAVİZ VERDİM DEMEK DEĞİLDİR
Amber Heard, bu ayın başlarında, jüri kararının geri alınmasını veya tamamen yeni bir duruşma yapılmasını talep ederek davaya itiraz etmişti. Ancak bu itirazından da istediğini elde edemeyecekti. Dün akşam saatlerinde Instagram hesabından uzunca bir açıklama yayınlayan Amber Heard, dava sonucuna istinaden bir uzlaşmaya varıldığını, bu iftira davası için Johnny Depp'e 1 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini açıkladı. 36 yaşındaki aktris açıklamasında, bunun 'taviz vermek' anlamına gelmediğinin altını kalınca çizdi. Amber Heard, uzlaşmaya yoluna gitme kararının sadece Amerikan hukuk sistemine olan inancının tamamen kaybolmasından kaynaklandığını yazdı.