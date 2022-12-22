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Haberler Magazin Açelya Akkoyun'un acı günü!

Açelya Akkoyun'un acı günü!

Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun, sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Akkoyun, annesi İncila Akdeniz'i kaybettiğini açıkladı. Ünlü oyuncuya yakınları ve sevenlerinden başsağlığı mesajları yağdı.

22.12.2022, 11:54 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022, 11:54

Ekranların sevilen isimlerinden olan Açelya Akkoyun, kahreden haberi duyurdu.

Açelya Akkoyun’un acı günü!

Açelya Akkoyun'un annesi İncila Akdeniz hayatını kaybetti.

Açelya Akkoyun’un acı günü!

Ünlü isim Instagram hesabından, "Canımız,Varlığımızın en kıymetli parçası Canımız annemiz Hakkın rahmetine kavuştu.

Açelya Akkoyun’un acı günü!

SENİ SONSUZ SEVGİYLE SEVİYORUM ANNE" notuyla acı haberi duyurdu.

Açelya Akkoyun’un acı günü!

Ünlü oyuncuya yakın dostları Pınar Altuğ, Ata Demirer ve daha birçok isimden başsağlığı mesajları yağdı.

Açelya Akkoyun’un acı günü!

Açelya Akkoyun ardından, "Can parçam, kıymetlim Annemiz İncila Akdeniz'i Ataköy Beşinci Kısım Cami ikindi namazında uğurluyoruz" notuyla annesini sonsuzluğa uğurladıklarını yazdı.

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