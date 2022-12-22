Açelya Akkoyun’un acı günü!

Ekranların sevilen isimlerinden olan Açelya Akkoyun, kahreden haberi duyurdu.
Ekranların sevilen isimlerinden olan Açelya Akkoyun, kahreden haberi duyurdu.
Açelya Akkoyun'un annesi İncila Akdeniz hayatını kaybetti.
Ünlü isim Instagram hesabından, "Canımız,Varlığımızın en kıymetli parçası Canımız annemiz Hakkın rahmetine kavuştu.
SENİ SONSUZ SEVGİYLE SEVİYORUM ANNE" notuyla acı haberi duyurdu.
Ünlü oyuncuya yakın dostları Pınar Altuğ, Ata Demirer ve daha birçok isimden başsağlığı mesajları yağdı.
Açelya Akkoyun ardından, "Can parçam, kıymetlim Annemiz İncila Akdeniz'i Ataköy Beşinci Kısım Cami ikindi namazında uğurluyoruz" notuyla annesini sonsuzluğa uğurladıklarını yazdı.