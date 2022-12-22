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Haberler Magazin Özge Özpirinçci imajını değiştirdi

Özge Özpirinçci imajını değiştirdi

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, radikal bir karar alarak uzun zamandır doğal olarak kullandığı saçlarını boyattı. Oyuncunun son hali takipçilerini ikiye böldü. Bazıları bu halini beğenirken bazıları da Özpirinçci'nin doğallığını bozduğunu için tepki gösterdi.

22.12.2022, 16:51 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022, 16:52

Birçok başarılı projede boy gösteren oyuncu Özge Özpirinçci oyunculuğunun yanı sıra tarzıyla da dikkat çekiyor.

Özge Özpirinçci imajını değiştirdi

Özpirinçci uzun süredir beyaz olarak kullandığı saçlarını radikal bir karar alarak boyadı.

Özge Özpirinçci imajını değiştirdi

Kariyerinin başından beri doğallığından ödün vermediği için kaşlarını aldırmayan ve beyazlayan saçlarını boyatmayan başarılı oyuncu, kural bozdu.

Özge Özpirinçci imajını değiştirdi

Özpirinçci, iyice beyazlayan saçlarının önünü koyu renge boyattı.

Özge Özpirinçci imajını değiştirdi

Oyuncunun son hali ise kullanıcıları ikiye böldü.

Özge Özpirinçci imajını değiştirdi

Bir kısım koyu renk saçı oyuncuya çok yakıştırırken bir kısım da doğallığını bozduğu için tepki gösterdi.

Özge Özpirinçci imajını değiştirdi

İşte Özge Özpirinçci'nin son hali...

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