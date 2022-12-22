Özge Özpirinçci imajını değiştirdi

Birçok başarılı projede boy gösteren oyuncu Özge Özpirinçci oyunculuğunun yanı sıra tarzıyla da dikkat çekiyor.
Birçok başarılı projede boy gösteren oyuncu Özge Özpirinçci oyunculuğunun yanı sıra tarzıyla da dikkat çekiyor.
Özpirinçci uzun süredir beyaz olarak kullandığı saçlarını radikal bir karar alarak boyadı.
Kariyerinin başından beri doğallığından ödün vermediği için kaşlarını aldırmayan ve beyazlayan saçlarını boyatmayan başarılı oyuncu, kural bozdu.
Özpirinçci, iyice beyazlayan saçlarının önünü koyu renge boyattı.
Oyuncunun son hali ise kullanıcıları ikiye böldü.
Bir kısım koyu renk saçı oyuncuya çok yakıştırırken bir kısım da doğallığını bozduğu için tepki gösterdi.