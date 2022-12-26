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Haberler Magazin Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan'dan veda!

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan'dan veda!

Sunucu ve yapımcı Armağan Çağlayan, geçtiğimiz haftalarda akciğer kanserine yakalandığını duyurmuş ardından da tedavi sürecine başlamıştı. Çağlayan, 30 Kasım'da İzmir'de 4,5 saatlik bir ameliyat geçirmiş ve tedavisinin ardından taburcu olmuştu. Son olarak, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan ünlü isim, YouTube programına veda ettiğini duyurdu.

26.12.2022, 11:17 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022, 11:21

Armağan Çağlayan, 21 Kasım'da sosyal medya üzerinden sevenlerini üzen bir haber vermişti:

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan’dan veda!

Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı."

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan’dan veda!

"Çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim."

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan’dan veda!

Çağlayan'ın lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollanmıştı. Hastalığın lenflerine bulaşmadığı müjdesini veren sunucu, 30 Kasım'da ameliyat olmuştu.

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan’dan veda!

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan önceki gün YouTube'da yayınlanan yapımcısı ve sunucusu olduğu programa veda ettiğini duyurdu.

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan’dan veda!

Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bu fotoğraflar, dün son kez yaptığımız YouTube çekimlerinden. Siz Şubat Ayı ortasına kadar izleyebilecekseniz, ama biz dün son kez çekim yaptık.

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan’dan veda!

Artık YouTube'a veda zamanı…. Doktor işlerinizi azaltın, biraz kendinize zaman ayırın dedi… " ifadelerini kullandı.

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan’dan veda!

'MİNNETTARIZ'

Ünlü konukları programına konuk eden Çağlayan "Bugüne kadar YouTube programlarımıza gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz…

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan’dan veda!

Bir gün başka mecralarda , başka maceralarda tekrar görüşmek ümidiyle…Her şey için çooook teşekkürler… Minnettarız..." diyerek hayranlarına teşekkür etti.

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