Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan’dan veda!

Armağan Çağlayan, 21 Kasım'da sosyal medya üzerinden sevenlerini üzen bir haber vermişti:
Armağan Çağlayan, 21 Kasım'da sosyal medya üzerinden sevenlerini üzen bir haber vermişti:
Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı."
"Çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim."
Çağlayan'ın lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollanmıştı. Hastalığın lenflerine bulaşmadığı müjdesini veren sunucu, 30 Kasım'da ameliyat olmuştu.
Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan önceki gün YouTube'da yayınlanan yapımcısı ve sunucusu olduğu programa veda ettiğini duyurdu.
Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bu fotoğraflar, dün son kez yaptığımız YouTube çekimlerinden. Siz Şubat Ayı ortasına kadar izleyebilecekseniz, ama biz dün son kez çekim yaptık.
Artık YouTube'a veda zamanı…. Doktor işlerinizi azaltın, biraz kendinize zaman ayırın dedi… " ifadelerini kullandı.
'MİNNETTARIZ'
Ünlü konukları programına konuk eden Çağlayan "Bugüne kadar YouTube programlarımıza gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz…
Bir gün başka mecralarda , başka maceralarda tekrar görüşmek ümidiyle…Her şey için çooook teşekkürler… Minnettarız..." diyerek hayranlarına teşekkür etti.