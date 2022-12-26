VJ Bülent’ten kötü haber!

'HİÇBİR ŞEY YAPMIYORUM'

Meslekten ayrıldıktan sonra doğal yaşamayı tercih ettiği ifade eden VJ Bülent, "Hiç bir şey yapmıyorum. Yapmak da istemiyorum. Hayat akışında devam ediyor. Huzurlu, sakin bundan sonra hayatımın geri kalanını ailem ve daha çok sevdiklerimle geçirmek için uzak kaldım İstanbul'dan. İstanbul'dan taşındım. Çok mutluyum" demişti. "Bir ömür çalıştım. Ama şimdi bir şey yapmıyorum" diyen Bülent, "Doğal hayata geri döndüm. Yoğurt mayalamayı öğrendim. Ekmek nasıl yapılır öğrendim. Turşu yapıyorum. Bunlar bana keyif veriyor. Bahçemde biber, domates yetiştiriyorum mevsiminde" şeklinde konuşmuştu.