  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Armağan Çağlayan isyan etti: Ayıptır yahu!

Armağan Çağlayan isyan etti: Ayıptır yahu!

Ünlü sunucu ve yapımcı Armağan Çağlayan, akciğer kanserine yakalandığını duyurmuş ve sevenlerini bir hayli üzmüştü. Tedavi sürecini başlayan ve 30 Kasım'da İzmir'de 4,5 saatlik bir ameliyat geçiren Çağlayan, "Gerçekten erken teşhis, hayat kurtarıyormuş. 6 ay sonra gelmiş olsam belki farkı bir senaryo olacaktı" demişti. Son olarak, sunduğu programa veda ettiğini duyuran ünlü isim hakkında çıkan haberlere, "Herkes öldüm zannediyor" diyerek isyan etti.

27.12.2022, 11:53 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022, 12:01

YouTube'da yaptığı programlarla son dönemde adından sık sık söz ettiren ünlü sunucu ve yapımcı Armağan Çağlayan, 21 Kasım'da sosyal medya hesabından üzücü bir haberi takipçilerine duyurmuştu.

Armağan Çağlayan isyan etti: Ayıptır yahu!

Armağan Çağlayan, şunları dile getirmişti: Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı.

Armağan Çağlayan isyan etti: Ayıptır yahu!

Çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim.

Armağan Çağlayan isyan etti: Ayıptır yahu!

Çağlayan'ın lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollanmıştı. Hastalığın lenflerine bulaşmadığı müjdesini veren sununu, 30 Kasım'da ameliyat olmuştu.

Armağan Çağlayan isyan etti: Ayıptır yahu!

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan, doktor kontrolünden geçmişti. "Ameliyat oldum, şimdilik kemoterapi yok" diyen ünlü sunucu, üzücü haberi ise şu sözlerle duyurmuştu.

Armağan Çağlayan isyan etti: Ayıptır yahu!

ARTIK VEDA ZAMANI

"Bu fotoğraflar, dün son kez yaptığımız YouTube çekimlerinden. Siz Şubat Ayı ortasına kadar izleyebilecekseniz, ama biz dün son kez çekim yaptık. Artık YouTube'a veda zamanı…. Doktor işlerinizi azaltın, biraz kendinize zaman ayırın dedi… Bugüne kadar YouTube programlarımıza gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz… Bir gün başka mecralarda , başka maceralarda tekrar görüşmek ümidiyle … Her şey için çooook teşekkürler … Minettarız…."

Armağan Çağlayan isyan etti: Ayıptır yahu!

İSYAN ETTİ

Kanserle mücadele eden ünlü sunucu Armağan Çağlayan, hakkında yapılan, 'Akciğer kanseri tedavisi gören Armağan Çağlayan veda etti' başlıklı haberi paylaştı. Çağlayan, "Herkes öldüm zannediyor" dedi.

Armağan Çağlayan isyan etti: Ayıptır yahu!

"HERKES ÖLDÜM ZANNEDİYOR"

Çağlayan hakkında yapılan, 'Akciğer kanseri tedavisi gören Armağan Çağlayan veda etti' başlıklı bir haberin ekran görüntüsünü paylaşarak, "Bu haberi böyle veren siteler taş olsun ya hu! Facebook'ta yayılmış.

Armağan Çağlayan isyan etti: Ayıptır yahu!

Herkes öldüm zannediyor, telefonlar susmuyor! Ayıptır yahu! En hafifinden ayıptır! Bakın rezilsiniz demiyorum!" diye yazdı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA