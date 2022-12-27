Armağan Çağlayan isyan etti: Ayıptır yahu!

YouTube'da yaptığı programlarla son dönemde adından sık sık söz ettiren ünlü sunucu ve yapımcı Armağan Çağlayan, 21 Kasım'da sosyal medya hesabından üzücü bir haberi takipçilerine duyurmuştu.
YouTube'da yaptığı programlarla son dönemde adından sık sık söz ettiren ünlü sunucu ve yapımcı Armağan Çağlayan, 21 Kasım'da sosyal medya hesabından üzücü bir haberi takipçilerine duyurmuştu.
Armağan Çağlayan, şunları dile getirmişti: Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı.
Çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim.
Çağlayan'ın lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollanmıştı. Hastalığın lenflerine bulaşmadığı müjdesini veren sununu, 30 Kasım'da ameliyat olmuştu.
Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan, doktor kontrolünden geçmişti. "Ameliyat oldum, şimdilik kemoterapi yok" diyen ünlü sunucu, üzücü haberi ise şu sözlerle duyurmuştu.
ARTIK VEDA ZAMANI
"Bu fotoğraflar, dün son kez yaptığımız YouTube çekimlerinden. Siz Şubat Ayı ortasına kadar izleyebilecekseniz, ama biz dün son kez çekim yaptık. Artık YouTube'a veda zamanı…. Doktor işlerinizi azaltın, biraz kendinize zaman ayırın dedi… Bugüne kadar YouTube programlarımıza gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz… Bir gün başka mecralarda , başka maceralarda tekrar görüşmek ümidiyle … Her şey için çooook teşekkürler … Minettarız…."
İSYAN ETTİ
Kanserle mücadele eden ünlü sunucu Armağan Çağlayan, hakkında yapılan, 'Akciğer kanseri tedavisi gören Armağan Çağlayan veda etti' başlıklı haberi paylaştı. Çağlayan, "Herkes öldüm zannediyor" dedi.
"HERKES ÖLDÜM ZANNEDİYOR"
Çağlayan hakkında yapılan, 'Akciğer kanseri tedavisi gören Armağan Çağlayan veda etti' başlıklı bir haberin ekran görüntüsünü paylaşarak, "Bu haberi böyle veren siteler taş olsun ya hu! Facebook'ta yayılmış.
Herkes öldüm zannediyor, telefonlar susmuyor! Ayıptır yahu! En hafifinden ayıptır! Bakın rezilsiniz demiyorum!" diye yazdı.