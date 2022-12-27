Omurga kemikleri kırılan Zeynep Bastık 3 milyon TL zarar etti

Merdivenlerden düşerek omurga kemiğini kıran Zeynep Bastık hayranlarını korkutmuştu.
Merdivenlerden düşerek omurga kemiğini kıran Zeynep Bastık hayranlarını korkutmuştu.
Evde istirahate çekilen ve uzun süredir korse ile hareket eden güzel şarkıcı her gün paylaşım yaparak hayranlarının merakını gidermişti.
Bir an önce sahnelere dönmek isteyen genç yıldız, kırılan kemiğinin hızlı kaynaması için bol bol kemik suyu çorbası tüketmişti.
Hatta Bastık, nazara geldiğini düşünerek bu süreçte kurşun bile döktürmüştü.
OTURARAK SÖYLEYECEK
Sahnelerin aranan isimlerinden olan Zeynep Bastık bu zorlu dönemde konserlerine de çıkamadı.
Güzel şarkıcının yaklaşık 3 haftadır evde istirahatte olması ona pahalıya patladı.
Bastık, hali hazırda çıkamadığı konserlerinden yaklaşık 3 Milyon TL kaybetti.
Bu kaybını bilen ünlü şarkıcının tek hedefi ise bir an önce iyileşip yılbaşında sahne almak.
Yılbaşında Ankara'da sahne alacak Zeynep Bastık'ın en kötü ihtimalle sahnede oturarak şarkılarını söyleyeceği de öğrenildi.