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Haberler Magazin Omurga kemikleri kırılan Zeynep Bastık 3 milyon TL zarar etti

Omurga kemikleri kırılan Zeynep Bastık 3 milyon TL zarar etti

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, "Ciddi ağrılar ve harekete bağlı sancılar çekiyorum." diyerek talihsiz bir kaza geçirdiğini ve omurga kemiklerini kırdığını açıklamıştı. 3 haftadır sahneye çıkamayan şarkıcı, tamı tamına 3 milyon TL zarar etti. Yılbaşında Ankara'da konser verecek olan Bastık'ın şarkılarını oturarak seslendireceği öğrenildi.

27.12.2022, 17:02 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022, 17:03

Merdivenlerden düşerek omurga kemiğini kıran Zeynep Bastık hayranlarını korkutmuştu.

Omurga kemikleri kırılan Zeynep Bastık 3 milyon TL zarar etti

Evde istirahate çekilen ve uzun süredir korse ile hareket eden güzel şarkıcı her gün paylaşım yaparak hayranlarının merakını gidermişti.

Omurga kemikleri kırılan Zeynep Bastık 3 milyon TL zarar etti

Bir an önce sahnelere dönmek isteyen genç yıldız, kırılan kemiğinin hızlı kaynaması için bol bol kemik suyu çorbası tüketmişti.

Omurga kemikleri kırılan Zeynep Bastık 3 milyon TL zarar etti

Hatta Bastık, nazara geldiğini düşünerek bu süreçte kurşun bile döktürmüştü.

Omurga kemikleri kırılan Zeynep Bastık 3 milyon TL zarar etti

OTURARAK SÖYLEYECEK

Sahnelerin aranan isimlerinden olan Zeynep Bastık bu zorlu dönemde konserlerine de çıkamadı.

Omurga kemikleri kırılan Zeynep Bastık 3 milyon TL zarar etti

Güzel şarkıcının yaklaşık 3 haftadır evde istirahatte olması ona pahalıya patladı.

Omurga kemikleri kırılan Zeynep Bastık 3 milyon TL zarar etti

Bastık, hali hazırda çıkamadığı konserlerinden yaklaşık 3 Milyon TL kaybetti.

Omurga kemikleri kırılan Zeynep Bastık 3 milyon TL zarar etti

Bu kaybını bilen ünlü şarkıcının tek hedefi ise bir an önce iyileşip yılbaşında sahne almak.

Omurga kemikleri kırılan Zeynep Bastık 3 milyon TL zarar etti

Yılbaşında Ankara'da sahne alacak Zeynep Bastık'ın en kötü ihtimalle sahnede oturarak şarkılarını söyleyeceği de öğrenildi.

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