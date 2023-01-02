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Haberler Magazin Afra Saraçoğlu'ndan ihanet açıklaması!

Afra Saraçoğlu'ndan ihanet açıklaması!

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, dört yıldır birlikte olduğu Mert Yazıcıoğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu. Saraçoğlu, sosyal medya hesabından aynı zamanda ihanet iddialarına da açıklama getirdi.

02.01.2023, 10:23 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023, 10:47

2018'den beri birlikte olan oyuncu çift Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ayrıldı.

Afra Saraçoğlu’ndan ihanet açıklaması!

Saraçoğlu'nun partneri Mert Ramazan Demir ile samimiyetinden rahatsız olduğu ileri sürülen Yazıcıoğlu'nun da Darmaduman dizisinin rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile yakınlaştığı ileri sürüldü.

Afra Saraçoğlu’ndan ihanet açıklaması!

"KARARIMIZDA 3. KİŞİNİN DAHİLİ YOK"

Haklarında çıkan iddialara daha fazla sessiz kalamayan Afra Saraçoğlu, 6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hem ayrılık iddiasını doğruladı hem de 3. kişi iddiasını yalanladı.

Afra Saraçoğlu’ndan ihanet açıklaması!

Ayrılık kararını dostça aldıklarını söyleyen Saraçoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Birkaç gündür basında hakkımızda çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Mert ile 4 yıl süren çok mutlu bir ilişki yaşadık...

Afra Saraçoğlu’ndan ihanet açıklaması!

Ancak sürdürdüğümüz ilişkimizi, aldığımız ortak bir karar ile sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırma kararı aldık. Dostluğumuzun devam ettiğini belirtmekle beraber bu kararımızda hiçbir 3. kişinin dahili bulunmadığını bilmenizi isteriz...

Afra Saraçoğlu’ndan ihanet açıklaması!

Geçirdiğimiz bu hassas süreçte hiç kimseyi zan altında bırakmadan özel hayatımızın mahremiyetine hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz."

Afra Saraçoğlu’ndan ihanet açıklaması!

HAFSANUR SANCAKTUTAN'DAN MERT YAZICIOĞLU AÇIKLAMASI

Hafsanur Sancaktutan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"Hakkımda çıkan magazin haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Afra Saraçoğlu’ndan ihanet açıklaması!

Mert Yazıcıoğlu benim rol arkadaşımdır, sette de set dışında da görüşmekten mutlu olduğum biridir. Yılın son günü bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Yeni yılda herkese güzellikler diliyorum."

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