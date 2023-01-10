Hande Erçel’in anne özlemi yürekleri sızlattı

Oyuncu Hande Erçel ve Gamze Erçel'in kanser tedavisi gören anneleri Aylin Erçel, 2019'un ocak ayında yaşamını yitirmişti.
Oyuncu Hande Erçel ve Gamze Erçel'in kanser tedavisi gören anneleri Aylin Erçel, 2019'un ocak ayında yaşamını yitirmişti.
30 yaşındaki Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı buruk paylaşımla annesini andı.
Annesiyle birlikte çekilen bir tatil karesini Instagram hesabından yayınlayan Erçel gönderisine, "Sonsuz denizlerde doyasıya yüzdüğün bir yerde olduğunu biliyorum..ve hep dizinin dibinde olduğumu..Seni çok özledim Annecim.." notunu düştü.
Erçel, duygulandıran karesini yorumlara kapattı.
HANDE ERÇEL'İN ANNESİ NEDEN ÖLDÜ?
Hande Erçel'in 48 yaşındaki annesi Aylin Erçel de kanser tedavisi görüyordu.
Aylin Erçel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.