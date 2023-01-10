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Haberler Magazin Hande Erçel'in anne özlemi yürekleri sızlattı

Hande Erçel'in anne özlemi yürekleri sızlattı

Dört yıl önce annesini kaybeden ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri sızlattı. Ünlü oyuncu annesine olan özlemini, "Sonsuz denizlerde doyasıya yüzdüğün bir yerde olduğunu biliyorum..ve hep dizinin dibinde olduğumu..Seni çok özledim Annecim.." sözleriyle ifade etti.

10.01.2023, 16:58 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023, 16:59

Oyuncu Hande Erçel ve Gamze Erçel'in kanser tedavisi gören anneleri Aylin Erçel, 2019'un ocak ayında yaşamını yitirmişti.

Hande Erçel’in anne özlemi yürekleri sızlattı

30 yaşındaki Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı buruk paylaşımla annesini andı.

Hande Erçel’in anne özlemi yürekleri sızlattı

Annesiyle birlikte çekilen bir tatil karesini Instagram hesabından yayınlayan Erçel gönderisine, "Sonsuz denizlerde doyasıya yüzdüğün bir yerde olduğunu biliyorum..ve hep dizinin dibinde olduğumu..Seni çok özledim Annecim.." notunu düştü.

Hande Erçel’in anne özlemi yürekleri sızlattı

Erçel, duygulandıran karesini yorumlara kapattı.

Hande Erçel’in anne özlemi yürekleri sızlattı

HANDE ERÇEL'İN ANNESİ NEDEN ÖLDÜ?

Hande Erçel'in 48 yaşındaki annesi Aylin Erçel de kanser tedavisi görüyordu.

Hande Erçel’in anne özlemi yürekleri sızlattı

Aylin Erçel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

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