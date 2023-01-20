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Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'dan korkutan haber!

Kıvanç Tatlıtuğ'dan korkutan haber!

Kıvanç Tatlıtuğ'dan sevenlerini korkutan haber geldi. Ünlü oyuncu, Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı dizinin setinde fenalaştı ve apar topar hastaneye kaldırıldı.

20.01.2023, 10:23 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023, 10:35

Ünlü oyucu Kıvanç Tatlıtuğ'dan kötü haber geldi. Serenay Sarıkaya ile başrol oynayan Kıvanç Tatlıtuğ, sevenlerini korkuttu.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan korkutan haber!

Geçen aylarda baba olan Kıvanç Tatlıtuğ, bir müjdeyi de yeni dizisiyle vermişti. Tekrardan ekranlara dönen Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya ile kamera karşısına çıkmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan korkutan haber!

Çekimlerine başlanan dizi Tatlıtuğ'un yaşadığı kötü olaydan dolayı ara verildi. Hayranları ise ünlü oyuncu için dua mesajları yolladı.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan korkutan haber!

KIVANÇ TATLITUĞ HASTANELİK OLDU

Başak Dizer ile mutlu bir evlilik yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, geçen günlerde çocukları Kurt Efe'nin koronovirüse yakalanmasıyla kötü günler geçirmişti. Bu kez kötü haber Kıvanç Tatlıtuğ'dan geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan korkutan haber!

DİZİ SETİNDE FENALAŞTI

Aile dizisi çekimlerinde fenalaşan Kıvanç Tatlıtuğ, apar topar hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun gıda zehirlenmesi yaşadığı ortaya çıktı.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan korkutan haber!

Tatlıtuğ'un hastaneye kaldırılması sonrasında dizi çekimleri durduruldu. Tatlıtuğ çekimlere başlamaya hazırlandığı anda tekrar rahatsızlandı.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan korkutan haber!

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kendisini kötü hisseden yakışıklı oyuncunun seti iptal edildi.

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