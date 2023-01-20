Kıvanç Tatlıtuğ’dan korkutan haber!

Ünlü oyucu Kıvanç Tatlıtuğ'dan kötü haber geldi. Serenay Sarıkaya ile başrol oynayan Kıvanç Tatlıtuğ, sevenlerini korkuttu.
Ünlü oyucu Kıvanç Tatlıtuğ'dan kötü haber geldi. Serenay Sarıkaya ile başrol oynayan Kıvanç Tatlıtuğ, sevenlerini korkuttu.
Geçen aylarda baba olan Kıvanç Tatlıtuğ, bir müjdeyi de yeni dizisiyle vermişti. Tekrardan ekranlara dönen Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya ile kamera karşısına çıkmıştı.
Çekimlerine başlanan dizi Tatlıtuğ'un yaşadığı kötü olaydan dolayı ara verildi. Hayranları ise ünlü oyuncu için dua mesajları yolladı.
KIVANÇ TATLITUĞ HASTANELİK OLDU
Başak Dizer ile mutlu bir evlilik yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, geçen günlerde çocukları Kurt Efe'nin koronovirüse yakalanmasıyla kötü günler geçirmişti. Bu kez kötü haber Kıvanç Tatlıtuğ'dan geldi.
DİZİ SETİNDE FENALAŞTI
Aile dizisi çekimlerinde fenalaşan Kıvanç Tatlıtuğ, apar topar hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun gıda zehirlenmesi yaşadığı ortaya çıktı.
Tatlıtuğ'un hastaneye kaldırılması sonrasında dizi çekimleri durduruldu. Tatlıtuğ çekimlere başlamaya hazırlandığı anda tekrar rahatsızlandı.
tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kendisini kötü hisseden yakışıklı oyuncunun seti iptal edildi.