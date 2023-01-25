Susam Sokağı’nın yaratıcılarından Lloyd Morrisett hayatını kaybetti

'Susam Atölyesi' de, "Kurucu kadro üyelerinden biri olan Bob, 'Susam Sokağı'nın melodilerini hiç kimsenin olmadığı kadar somutlaştırdı ve performansları dünyanın dört bir yanındaki nesiller boyu çocuklara neşe ve merak getirdi. 'Susam Sokağı'na uzun yıllar tutkulu yaratıcı katkıları için sonsuza kadar minnettar olacağız ve hayatının büyük bir kısmını bizimle paylaştığı için onur duyacağız" mesajını paylaşmıştı.