Susam Sokağı’nın yaratıcılarından Lloyd Morrisett hayatını kaybetti

Türkiye'de 'Susam Sokağı' adıyla yayınlanan ABD yapımı çocuk programının ekibinden olan Lloyd Morrisett'ten acı haber geldi.
Türkiye'de 'Susam Sokağı' adıyla yayınlanan ABD yapımı çocuk programının ekibinden olan Lloyd Morrisett'ten acı haber geldi.
Lloyd Morrisett'in yaşamını yitirdiği belirtildi.
Lloyd Morrisett'in vefatı 'Susam Atölyesi'nin resmi twitter hesabından yapılan açıklama ile duyuruldu.
"YAS TUTUYORUZ"
Yayınlanan gönderide, "93 yaşında hayatını kaybeden değerli ve sevgili kurucu ortağımız Lloyd N. Morrisett'in yasını tutuyoruz" denildi.
LLOYD MORRISETT KİMDİR?
1929'da Okhaloma City'de dünyaya gelen Morrisett, psikoloji eğitimi almıştı. Öğrenimini çocuklar için kullanan Lloyd Morrisett, 1969'da 'Susam Sokağı'nda görev almıştı.
140'tan fazla ülkede çocukların eğitimi için kullanılan 'Susam Sokağı', 200'e yakın Emmy ödülü kazanmıştı.
"SONSUZA KADAR MİNNETTAR OLACAĞIZ"
'Susam Sokağı'nda süveterli müzik öğretmeni ve genel öğüt veren oyuncu Bob McGrath da geçtiğimiz ay 90 yaşında hayatını kaybetmişti.
'Susam Atölyesi' de, "Kurucu kadro üyelerinden biri olan Bob, 'Susam Sokağı'nın melodilerini hiç kimsenin olmadığı kadar somutlaştırdı ve performansları dünyanın dört bir yanındaki nesiller boyu çocuklara neşe ve merak getirdi. 'Susam Sokağı'na uzun yıllar tutkulu yaratıcı katkıları için sonsuza kadar minnettar olacağız ve hayatının büyük bir kısmını bizimle paylaştığı için onur duyacağız" mesajını paylaşmıştı.