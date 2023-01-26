Kurtlar Vadisi’nin Bedir’i Levent Güner’den acı haber!

Levent Güner'den acı haber...
Levent Güner'den acı haber...
Devlet Tiyatrosu oyuncu olan, birçok dizi ve filmde de rol alan Güner, hayatını kaybetti.
İşte, söz konusu elim haberin ayrıntıları ve Güner'in hayat hikayesi ile ilgili bilgiler...
LEVENT GÜNER KİMDİR, NEDEN VEFAT ETTİ?
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın açıklamasına göre; 58 yaşındaki oyuncu Levent Güner, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.
Kurtlar Vadisi dizisinde Pala'nın adamı Bedir'i canlandıran ve bu karakterle adını tüm Türkiye'ye duyuran Levent Güner, aynı zamanda şarkıcılık yapıyordu.
'Eski Bir Sevda' adında bir albümü bulunan Levent Güner, 1992'de Mem û Zîn, 1995'te Böcek, 1995'te Aylaklar, 2007-2009 Dudaktan Kalbe dizisi, 2013- Amok Koşucusu, Acayip Hikayeler, Reaksiyon, Kaybolan Yıllar, Bu Sevda Bitmez ve Pilli Bebek projelerinde rol aldı.