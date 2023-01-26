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Haberler Magazin Kurtlar Vadisi'nin Bedir'i Levent Güner'den acı haber!

Kurtlar Vadisi'nin Bedir'i Levent Güner'den acı haber!

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Bedir karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Levent Güner'den acı haber geldi. Oyuncunun 58 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi. Peki Levent Güner kimdir? Kurtlar Vadisi'nin Bedir'i neden öldü? Levent Güner'in rol aldığı yapımlar hangileridir? İşte Kurtlar Vadisi Bedir'in hayatına ilişkin detaylar...

26.01.2023, 13:27 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023, 13:47

Levent Güner'den acı haber...

Kurtlar Vadisi’nin Bedir’i Levent Güner’den acı haber!

Devlet Tiyatrosu oyuncu olan, birçok dizi ve filmde de rol alan Güner, hayatını kaybetti.

Kurtlar Vadisi’nin Bedir’i Levent Güner’den acı haber!

İşte, söz konusu elim haberin ayrıntıları ve Güner'in hayat hikayesi ile ilgili bilgiler...

Kurtlar Vadisi’nin Bedir’i Levent Güner’den acı haber!

LEVENT GÜNER KİMDİR, NEDEN VEFAT ETTİ?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın açıklamasına göre; 58 yaşındaki oyuncu Levent Güner, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kurtlar Vadisi’nin Bedir’i Levent Güner’den acı haber!

Kurtlar Vadisi dizisinde Pala'nın adamı Bedir'i canlandıran ve bu karakterle adını tüm Türkiye'ye duyuran Levent Güner, aynı zamanda şarkıcılık yapıyordu.

Kurtlar Vadisi’nin Bedir’i Levent Güner’den acı haber!

'Eski Bir Sevda' adında bir albümü bulunan Levent Güner, 1992'de Mem û Zîn, 1995'te Böcek, 1995'te Aylaklar, 2007-2009 Dudaktan Kalbe dizisi, 2013- Amok Koşucusu, Acayip Hikayeler, Reaksiyon, Kaybolan Yıllar, Bu Sevda Bitmez ve Pilli Bebek projelerinde rol aldı.

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