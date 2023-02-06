Ailesi depremde mahsur kaldı! Melisa Aslı Pamuk’tan yardım çağrısı

Türkiye'de son yılların en büyük depremlerinden biri meydana geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi birçok ilde de yıkımlara neden oldu.
Türkiye'de son yılların en büyük depremlerinden biri meydana geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi birçok ilde de yıkımlara neden oldu.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde ailesi enkaz altında kalan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.
Ünlü oyuncu, "Yardımcı olabilecek var mı?" diye çağrıda bulundu.
Melisa Aslı Pamuk, Kahramanmaraş'taki 7.4 şiddetindeki deprem sonrası Antakya'da bulunan vatandaşlardan yardım istedi.
Anneannesinin yürüyemediğini vurgulayan güzel oyuncu, yaşlı kadının teyzesi ile binada mahsur kaldığını sözlerine ekledi.
"YARDIMCI OLABİLECEK VAR MI?"
Melisa Aslı Pamuk sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Anneannem yürüyemiyor, hasta… Teyzem ile birlikte binada mahsur kaldılar. Apartman ne durumda bilmiyoruz, bölgede yardımcı olabilecekler var mı? 75.yıl Bulvarı no.10 Cem apt 4'ü kat Antakya."
Melisa Aslı Pamuk apartmanın ne durumda olduğunu bilmediklerini vurguladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı güzel oyuncuya paylaşımlarıyla destek verdi.