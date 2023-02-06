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Haberler Magazin Ailesi depremde mahsur kaldı! Melisa Aslı Pamuk'tan yardım çağrısı

Ailesi depremde mahsur kaldı! Melisa Aslı Pamuk'tan yardım çağrısı

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem sonrası sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Ünlü oyuncu, anneannesi ve teyzesinin binada mahsur kaldığını söyleyerek yardım istedi.

06.02.2023, 10:37 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023, 10:53

Türkiye'de son yılların en büyük depremlerinden biri meydana geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi birçok ilde de yıkımlara neden oldu.

Ailesi depremde mahsur kaldı! Melisa Aslı Pamuk’tan yardım çağrısı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde ailesi enkaz altında kalan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.

Ailesi depremde mahsur kaldı! Melisa Aslı Pamuk’tan yardım çağrısı

Ünlü oyuncu, "Yardımcı olabilecek var mı?" diye çağrıda bulundu.

Ailesi depremde mahsur kaldı! Melisa Aslı Pamuk’tan yardım çağrısı

Melisa Aslı Pamuk, Kahramanmaraş'taki 7.4 şiddetindeki deprem sonrası Antakya'da bulunan vatandaşlardan yardım istedi.

Ailesi depremde mahsur kaldı! Melisa Aslı Pamuk’tan yardım çağrısı

Anneannesinin yürüyemediğini vurgulayan güzel oyuncu, yaşlı kadının teyzesi ile binada mahsur kaldığını sözlerine ekledi.

Ailesi depremde mahsur kaldı! Melisa Aslı Pamuk’tan yardım çağrısı

"YARDIMCI OLABİLECEK VAR MI?"

Melisa Aslı Pamuk sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Anneannem yürüyemiyor, hasta… Teyzem ile birlikte binada mahsur kaldılar. Apartman ne durumda bilmiyoruz, bölgede yardımcı olabilecekler var mı? 75.yıl Bulvarı no.10 Cem apt 4'ü kat Antakya."

Ailesi depremde mahsur kaldı! Melisa Aslı Pamuk’tan yardım çağrısı

Melisa Aslı Pamuk apartmanın ne durumda olduğunu bilmediklerini vurguladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı güzel oyuncuya paylaşımlarıyla destek verdi.

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