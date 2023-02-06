Ailesi depremde mahsur kaldı! Melisa Aslı Pamuk’tan yardım çağrısı

Türkiye'de son yılların en büyük depremlerinden biri meydana geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi birçok ilde de yıkımlara neden oldu.