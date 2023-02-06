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Ünlü oyuncudan yardım çığlığı! Annesi enkaz altında

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Ünlü oyuncu Başak Gümülcineloğlu, depremin ardından sosyal medya hesabından Antakya'da enkaz altında kalan annesi için yardım istedi.

06.02.2023, 13:34 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023, 13:35

Merkezi Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4'lük depremle birlikte 10 ilimizde birçok bina hasar gördü, çok sayıda vatandaş enkaz altında kaldı ve hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncudan yardım çığlığı! Annesi enkaz altında

Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Hatay Antakya'da yaşayan annesine ulaşamadığını ifade etti ve yardım çağrısında bulundu.

Ünlü oyuncudan yardım çığlığı! Annesi enkaz altında

"HABER ALAMIYORUZ"

Twitter hesabından paylaşım yapan başarılı oyuncu, "Hatay Antakya Sümerler mahallesi, Belediye Kooperatifler evleri A3'te annemiz var. Haber alamıyoruz. Gören duysa kim varsa lütfen haber edin" diyerek AFAD'tan yardım istedi.

Ünlü oyuncudan yardım çığlığı! Annesi enkaz altında

HATAY VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sonucu kentte yıkılan binalar bulunduğunu belirterek son durumu şu sözlerle açıkladı:

Ünlü oyuncudan yardım çığlığı! Annesi enkaz altında

"Antakya ve Kırıkhan'da yıkık binalar var. İskenderun'daki ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı. Vatandaşların oturduğu binalarda yıkıntılar var. Şu anda jandarmanın bahçesine bir karargah kurduk, bütün birimleri buraya topladık.

Ünlü oyuncudan yardım çığlığı! Annesi enkaz altında

Elimizdeki imkanlarla oralara müdahale etmeye çalışıyoruz. Havaalanı pistinde biraz sıkıntı var, uçakların inmesinde problem yaşanıyor. Mevcut imkanlarımızla faaliyetleri koordine ediyoruz. Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var"

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