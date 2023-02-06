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Volkan Demirel gözyaşları içerisinde yardım istedi: Allah rızası için...

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve Hatay’dan da hissedilen depremin ardından sosyal medya hesabından Antakya'ya gözyaşları içerisinde yardım istedi.

İHA

06.02.2023, 12:46 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023, 12:51

Volkan Demirel gözyaşları içerisinde yardım istedi: Allah rızası için...

Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana ve çok sayıda ilde hissedilen depremden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Mersin ve Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların olduğu depremin büyüklüğünü AFAD 7.4 olarak duyurdu ve arama kurtarma çalışmaları hasar gören tüm illerde başladı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

Volkan Demirel canlı yayın açarak yardım istedi. Hatay'da durumun çok kötü olduğunu ifade eden Volkan Demirel, yetkililere seslendi.

Volkan Demirel canlı yayında, "Lütfen yardım. Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum. Lütfen. Sadece Hatay Antakya değil, çevre iller de aynı şekilde. Lütfen, rica ediyorum. Burada insanlar çok kötü. Allah rızası için" ifadelerini kullandı.

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