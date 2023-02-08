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Haberler Magazin Ünlü YouTuber kendi imkanlarıyla bir vatandaşı enkazdan kurtardı

Ünlü YouTuber kendi imkanlarıyla bir vatandaşı enkazdan kurtardı

YouTube'da 'Deli mi ne?' isimli kanalıyla bilinen Fester Abdü gerçek adıyla Ali Abdüsselam Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'da enkaz altında kalan bir vatandaşı kendi imkanlarıyla çıkardı. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü YouTuber görenleri duygulandırdı.

08.02.2023, 13:44 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023, 14:11

YouTube'da 'Deli mi ne?' isimli kanalıyla tanınan Ali Abdüsselam Yılmaz, Hatay'da depremde yıkılan bir binanın enkazından bir vatandaşı kendi imkanlarıyla çıkardı.

Ünlü YouTuber kendi imkanlarıyla bir vatandaşı enkazdan kurtardı

O anları sosyal medyadan yayınlayan ünlü YouTuber'ın paylaşımı büyük beğeni topladı.

Ünlü YouTuber kendi imkanlarıyla bir vatandaşı enkazdan kurtardı

"Deli Mi Ne?" isimli YouTube kanalıyla bilinen Ali Abdüsselam Yılmaz, depremden etkilenen Hatay'da yaptığı hareketle büyük takdir topladı.

Ünlü YouTuber kendi imkanlarıyla bir vatandaşı enkazdan kurtardı

Ünlü Youtuber, Hatay'da deprem enkazında kalan bir kadını kendi imkanlarıyla kurtardı.

Ünlü YouTuber kendi imkanlarıyla bir vatandaşı enkazdan kurtardı

Yılmaz'ın kendi hayatını riske atarak yaptığı bu hareketi görenleri duygulandırdı.

Ünlü YouTuber kendi imkanlarıyla bir vatandaşı enkazdan kurtardı

Yılmaz, "Sordum çocuğu yokmuş, artık çocuğum sensin" notuyla o anları sosyal medyadan paylaştı.

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