Ünlü YouTuber kendi imkanlarıyla bir vatandaşı enkazdan kurtardı

YouTube'da 'Deli mi ne?' isimli kanalıyla tanınan Ali Abdüsselam Yılmaz, Hatay'da depremde yıkılan bir binanın enkazından bir vatandaşı kendi imkanlarıyla çıkardı.
YouTube'da 'Deli mi ne?' isimli kanalıyla tanınan Ali Abdüsselam Yılmaz, Hatay'da depremde yıkılan bir binanın enkazından bir vatandaşı kendi imkanlarıyla çıkardı.
O anları sosyal medyadan yayınlayan ünlü YouTuber'ın paylaşımı büyük beğeni topladı.
"Deli Mi Ne?" isimli YouTube kanalıyla bilinen Ali Abdüsselam Yılmaz, depremden etkilenen Hatay'da yaptığı hareketle büyük takdir topladı.
Ünlü Youtuber, Hatay'da deprem enkazında kalan bir kadını kendi imkanlarıyla kurtardı.
Yılmaz'ın kendi hayatını riske atarak yaptığı bu hareketi görenleri duygulandırdı.
Yılmaz, "Sordum çocuğu yokmuş, artık çocuğum sensin" notuyla o anları sosyal medyadan paylaştı.