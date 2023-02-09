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Alper Kul'dan 'sahte' çağrılara isyan

Ünlü oyuncu Alper Kul, deprem sonrası afet bölgesi Kahramanmaraş'a giderek, SAR Arama Kurtarma ekibiyle kurtarma ve yardım çalışmalarına katıldı. Alper Kul, gelen yanıltıcı yardım çağrılarına adeta isyan etti.

09.02.2023, 17:05 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023, 17:06

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Türkiye'yi yasa boğan sarsıntılar sonrası vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 14 bini geçti.

Alper Kul’dan ’sahte’ çağrılara isyan

Televizyon ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim de depremzedeler için harekete geçti. Bazıları afet bölgesine ulaştırılmak üzere yardım kolileri hazırlarken bazıları da bağışta bulunuyor.

Alper Kul’dan ’sahte’ çağrılara isyan

Bu isimlerden biri olan Alper Kul da SAR Arama ve Kurtarma ekibiyle kurtarma ve yardım çalışmalarına katıldı.

Alper Kul’dan ’sahte’ çağrılara isyan

"LÜTFEN DİKKATLİ OLALIM"

O anları sosyal medyadan da yayınlayan Alper Kul, gelen yanıltıcı yardım çağrılarına tepki gösterdi.

Alper Kul, "Gelen ihbarların çoğu aldatmaya yönelik oluyor. İhbarı değerlendiren ekipler bu binayı yarım saattir arıyor. Ne olur yanıltıcı bilgi atmayın.

Alper Kul’dan ’sahte’ çağrılara isyan

Bu binada birisinin kaldığını söylemişlerdi. Ekipler bu binayı arıyor. Lütfen daha dikkatli olalım" sözleriyle, sahte ihbarların yapılmamasını istedi.

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