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Haberler Magazin Gülben Ergen acı haberle yıkıldı

Gülben Ergen acı haberle yıkıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu ve bu felakette binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi. Acı olay tüm ülkeyi yasa boğdu. Ünlü şarkıcı Gülben Ergen de aldığı acı haberle yıkıldı ve sosyal medya hesabından üzüntüsünü paylaştı.

10.02.2023, 12:40 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023, 12:40

Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden oldu.

Gülben Ergen acı haberle yıkıldı

Şarkıcı Gülben Ergen de deprem sonucu gerçekleşen yıkımlarda yakınlarından acı haber aldı.

Gülben Ergen acı haberle yıkıldı

Gülben Ergen, ''Serdar'ımız... Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin gönüllüsü.

Gülben Ergen acı haberle yıkıldı

Kara haber bugün geldi'' diyerek acı gelişmeyi takipçileriyle paylaştı.

Gülben Ergen acı haberle yıkıldı

Ünlü isim, ''Serdar kardeşim, ikizi, annesi ve ablasının cansız bedenleri bugün enkaz altından çıkarıldı.

Gülben Ergen acı haberle yıkıldı

Sabır Allah'ım'' ifadelerini kullandı.

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