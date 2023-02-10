Gülben Ergen acı haberle yıkıldı

Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden oldu.
Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden oldu.
Şarkıcı Gülben Ergen de deprem sonucu gerçekleşen yıkımlarda yakınlarından acı haber aldı.
Gülben Ergen, ''Serdar'ımız... Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin gönüllüsü.
Kara haber bugün geldi'' diyerek acı gelişmeyi takipçileriyle paylaştı.
Ünlü isim, ''Serdar kardeşim, ikizi, annesi ve ablasının cansız bedenleri bugün enkaz altından çıkarıldı.
Sabır Allah'ım'' ifadelerini kullandı.