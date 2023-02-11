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Haberler Magazin Burak Özçivit'ten yürekleri sızlatan paylaşım!

Burak Özçivit'ten yürekleri sızlatan paylaşım!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, beraberinde 10 ili de etkisi altına alarak, ağır yıkımlara neden oldu. Devlet tüm imkanlarıyla seferber olurken vatandaşlar ve sanat dünyasından ünlü isimler de depremzedelerin yaralarını sarmak için tek yürek oldu. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen de YouTube üzerinden canlı yayın yaparak bağış toplanmasına vesile oldu. Ardından ise Burak Özçivit, sosyal medya hesabından yürekleri sızlatan bir paylaşımda bulundu.

11.02.2023, 16:23 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023, 16:35

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Burak Özçivit’ten yürekleri sızlatan paylaşım!

10 kentte hasara neden olan depremler sonrasında binalar çöktü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

Burak Özçivit’ten yürekleri sızlatan paylaşım!

Yaşanan afet sonrası tüm Türkiye tek yürek olurken ünlü isimler de depremzedelerin yaralarını sarmak için tek yürek oldu.

Burak Özçivit’ten yürekleri sızlatan paylaşım!

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen de çifti katıldıkları YouTube canlı yayınında bağış toplanmasına da vesile oldu.

Burak Özçivit’ten yürekleri sızlatan paylaşım!

Ardından sosyal medyada bir paylaşım yapan Burak Özçivit, enkazda 6 yaşındaki oğlunu kaybeden babanın yazdığı satırlarla kahretti.

Burak Özçivit’ten yürekleri sızlatan paylaşım!

İşte o paylaşım...

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