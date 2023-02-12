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Demet Akalın Serenay Sarıkaya'yı topa tuttu

Asrın felaketi yaşanırken ilk günlerde sessiz kalan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, günler sonra yardım kolilerini taşırken görüntülendi. O anlar sosyal medyada paylaşılırken, Demet Akalın da "Çok erken oldu ya! Fönü de güzel Allah'tan." diyerek oyuncuyu hedef aldı.

12.02.2023, 13:10 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023, 13:17

6 Şubat'ta deprem felaketiyle sarsılan Türkiye, tek yürek oldu.

Demet Akalın Serenay Sarıkaya’yı topa tuttu

Ünlü isimlerin yardım ve destek paylaşımları ile iyice kenetlenen 81 ilde harekete geçildi.

Demet Akalın Serenay Sarıkaya’yı topa tuttu

''BU ÜLKENİN VATANDAŞI DEĞİL MİSİN?''

Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi bulunan Serenay Sarıkaya'nın depremin ilk 2 günü sessizliğini koruması, hayranları ve bazı meslektaşları tarafından hoş karşılanmamıştı. Yeşim Salkım, Serenay Sarıkaya'ya ''Sen bu ülkenin vatandaşı değil misin?'' diyerek tepki göstermişti.

Demet Akalın Serenay Sarıkaya’yı topa tuttu

SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Günler sonra suskunluğunu bozan Serenay Sarıkaya, ''Acı büyük olunca öfke de büyük oluyor. Anlıyorum'' sözleriyle yaşanan felaket karşısında çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Demet Akalın Serenay Sarıkaya’yı topa tuttu

DEMET AKALIN TOPA TUTTU

Dün Yenikapı'daki Deprem Yardım Merkezi'nde görüntülenen Serenay Sarıkaya, Demet Akalın'ın eleştirilerinden kaçamadı.

Demet Akalın Serenay Sarıkaya’yı topa tuttu

Akalın, Sarıkaya'ya şu sözlerle yüklendi:

Demet Akalın Serenay Sarıkaya’yı topa tuttu

Akalın, ünlü oyuncuya ''Çok erken oldu ya! Fönü de güzel Allah'tan. Bu kızdan bu kadar soğuyacağımı söyleseler inanmazdım...'' ifadelerini kullandı.

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