Demet Akalın Serenay Sarıkaya’yı topa tuttu

''BU ÜLKENİN VATANDAŞI DEĞİL MİSİN?''

Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi bulunan Serenay Sarıkaya'nın depremin ilk 2 günü sessizliğini koruması, hayranları ve bazı meslektaşları tarafından hoş karşılanmamıştı. Yeşim Salkım, Serenay Sarıkaya'ya ''Sen bu ülkenin vatandaşı değil misin?'' diyerek tepki göstermişti.