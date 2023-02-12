Müge Anlı yardım kampanyası başlatmıştı! İşte deprem için toplanan miktar

EURO VE USD IBAN

Ayrıca hesap numarası üzerinden bağış yapmak isteyenler için EURO ve USD cinsinden açılan hesaplar da mevcut.

EURO IBAN: TR9100 0100 2110 0000 2868 5256

USD IBAN: TR2100 0100 2110 0000 2868 5255