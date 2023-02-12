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Haberler Magazin Müge Anlı yardım kampanyası başlatmıştı! İşte deprem için toplanan miktar

Müge Anlı yardım kampanyası başlatmıştı! İşte deprem için toplanan miktar

Ülkemiz, 'asrın felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş Pazarcık merkezi 10 ilin oldukça etkilendiği şiddetli depremin ardından tek yürek oldu. Bunun üzerine Ünlü sunucu Müge Anlı da programında depremzedelere destek olmak için yardım kampanyası başlatmıştı. Kızılay aracılığıyla yönetilen ve oldukça ilgi gören kampanyada, 37 milyon TL'yi aşkın para toplandı.

12.02.2023, 13:47 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023, 14:56

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tüm Türkiye seferber oldu.

Müge Anlı yardım kampanyası başlatmıştı! İşte deprem için toplanan miktar

Depremlerin yaraları sarılmaya devam ederken Müge Anlı da, geçtiğimiz gün canlı yayında başlattığı yardım kampanyasıyla depremzedelere destek olmaya devam ediyor.

Müge Anlı yardım kampanyası başlatmıştı! İşte deprem için toplanan miktar

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören kampanyada toplanan miktar 37.353.875 oldu.

Müge Anlı yardım kampanyası başlatmıştı! İşte deprem için toplanan miktar

MÜGE ANLI YARDIM KAMPANYASINA NASIL DESTEK OLABİLİRİM?

SMS ile destek olmak isteyen kişiler, MÜGE yazıp 2868'e mesaj göndererek depremzedelere 15 TL destekte bulunabilir.

Müge Anlı yardım kampanyası başlatmıştı! İşte deprem için toplanan miktar

Hesap numarası üzerinden destek olmak isteyen vatandaşlar ise, Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezi'ne ait olan TR48 0001 0021 1000 0028 6852 54 numaralı IBAN'a, açıklama kısmına MÜGE ANLI VE DOSTLARI GIDA YARDIMI yazarak yardımcı olabilir.

Müge Anlı yardım kampanyası başlatmıştı! İşte deprem için toplanan miktar

EURO VE USD IBAN

Ayrıca hesap numarası üzerinden bağış yapmak isteyenler için EURO ve USD cinsinden açılan hesaplar da mevcut.

EURO IBAN: TR9100 0100 2110 0000 2868 5256

USD IBAN: TR2100 0100 2110 0000 2868 5255

Müge Anlı yardım kampanyası başlatmıştı! İşte deprem için toplanan miktar

'HEPİNİZDEN ALLAH RAZI OLSUN'

Öte yandan Müge Anlı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımda, 'Benim kocaman ailem. Yurt içinden ve yurt dışından depremzedelerimize uzattığınız el artık rakamlara sığmıyor. "MÜGE" yazıp 2868'e gönderdiğiniz bağışlarınızla destek olmaya devam ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun' ifadelerine yer verdi.

Müge Anlı yardım kampanyası başlatmıştı! İşte deprem için toplanan miktar

Öte yandan sevilen sunucu depremzedelere 280 adet tekerlekli sandalye yardımıyla da gönülleri fethetti.

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