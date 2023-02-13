Oyuncu Ogün Kaptanoğlu Hatay’da bir can kurtardı

"İNSAN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK DİYE DÜŞÜNÜRKEN BİLE UTANIYOR"

"Tarifi mümkün olmayan duygularımızla, tüm ekip arkadaşlarıma, bizimle omuz omuza çalışan Bolu Komando'dan asker kardeşlerime ve kendi kayıplarının acısını yaşarken bizimle enkaza girip mücadele eden Nihat kardeşime selam olsun. İnsan, avunmak için elimizden geleni yaptık diye düşünürken bile utanıyor. Türk Milletinin başı sağ olsun, geçmiş olsun."