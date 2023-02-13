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Haberler Magazin Oyuncu Ogün Kaptanoğlu Hatay'da bir can kurtardı

Oyuncu Ogün Kaptanoğlu Hatay'da bir can kurtardı

On ili etkileyen yıkıcı depremin ardından enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için başlayan çalışmalar devam ediyor. Kardeşlerim dizisinde rol alan oyuncu Ogün Kaptanoğlu da Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Enkazdan bir kişiyi kurtaran oyuncu, yaşadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

13.02.2023, 12:57 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023, 13:34

7.7 ve 7.6'lık depremlerle felaketi yaşayan Türkiye, tüm depremzedelere ulaşıp yaralarını sarmaya çalışıyor. Ünlü oyuncu Ogün Kaptanoğlu da üyesi olduğu KİF Arama Kurtarma ekibiyle bölgeye gitti.

Oyuncu Ogün Kaptanoğlu Hatay’da bir can kurtardı

Afet bölgesinde çalışmalara katılan başarılı oyuncu, ekibiyle birlikte enkaz altında kalan bir kişiyi kurtardı. Müdahale anlarını Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Oyuncu Ogün Kaptanoğlu Hatay’da bir can kurtardı

"KİF Arama Kurtarma ve ilk yardım ekibi olarak Hatay Defne bölgesine ağır hava koşulları sebebiyle 19 saatlik bir yolculukla, afetin 38. Saatin de Hatay'a ulaşan 3. Arama Kurtarma Ekibiydik, ulaştığımız an kurtarma çalışmalarına başladık.

Oyuncu Ogün Kaptanoğlu Hatay’da bir can kurtardı

Antakya Spor salonu karşısında bulunan pazar yerine konuşlanıp kurtarma çalışmalarımızı başlattık. Sabaha kadar süren 6,5 saatlik çalışma sonucu profesyonel kurtarma ekibi arkadaşlarımızla Şevket kardeşimizi enkazdan alabildik.

Oyuncu Ogün Kaptanoğlu Hatay’da bir can kurtardı

Maalesef son ana kadar kardeşi için direnen Halime'yi ambulansa alırken tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Şevket'in kurtulduğunu gören Halime'nin sevindiğini gördük, söylediklerini unutamayacağız.

Oyuncu Ogün Kaptanoğlu Hatay’da bir can kurtardı

Sonra huzurla aramızdan ayrıldığını düşünüyoruz. Üzülerek söylemeliyiz ki, Şevket anne, baba, abla ve kız kardeşini kaybetti. Düşünmekten insan kendini alamıyor, keşke elimizdeki imkanlar ve zaman bizden yana olsaydı."

Oyuncu Ogün Kaptanoğlu Hatay’da bir can kurtardı

"İNSAN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK DİYE DÜŞÜNÜRKEN BİLE UTANIYOR"

"Tarifi mümkün olmayan duygularımızla, tüm ekip arkadaşlarıma, bizimle omuz omuza çalışan Bolu Komando'dan asker kardeşlerime ve kendi kayıplarının acısını yaşarken bizimle enkaza girip mücadele eden Nihat kardeşime selam olsun. İnsan, avunmak için elimizden geleni yaptık diye düşünürken bile utanıyor. Türk Milletinin başı sağ olsun, geçmiş olsun."

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