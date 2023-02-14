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Haberler Magazin Serap Paköz: Halam açlık, susuzluk ve soğuğa dayanamadı

Serap Paköz: Halam açlık, susuzluk ve soğuğa dayanamadı

Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sunucu Serap Paköz, ailesinden bazı kişilerin enkaz altında kaldığını öğrenmişti. Ünlü isim depremin dokuzuncu gününde halasını kaybettiğini duyurdu.

14.02.2023, 16:31 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023, 16:46

Serap Paköz: Halam açlık, susuzluk ve soğuğa dayanamadı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Serap Paköz de acı haberle yıkılmıştı.

Günlerdir enkaz çalışmalarını bekleyen sunucu halasından gelen kötü haberi sosyal medyada duyurdu.

Instagram hesabından paylaşım yapan Serap Paköz açıklamasında şunları yazdı:

"DAYANAMADI"

"Canım halam Kahramanmaraş'taki depremin ilk 3 günündeki açlık, susuzluk ve soğuğa dayanamayarak hayatını kaybetti"

GELEN SORUYA ÇILDIRDI

Sunucunun sözlerine bir kişi "Neden yardıma gitmediniz peki doyurmadınız?" dedi. Serap Paköz acısının yanında bir de bu sözü duyunca sinirlendi ve şu cevabı verdi:

"Orada mıydınız? Orada mısınız? Akrabalarım ve diğer depremzedeler için neler yaptığımı ve yapmaya devam ettiğimi nereden biliyorsunuz? İlan etmek, bunu aleme duyurmak zorunda mıyım?"

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