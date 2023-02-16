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Haberler Magazin Hadise kolları sıvadı! Hollanda'da depremzedeler için yardım topladı

Hadise kolları sıvadı! Hollanda'da depremzedeler için yardım topladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Elazığ, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da ağır yıkımlara neden olan depremler nedeniyle çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Herkes depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Ünlü isimler de asrın felaketine kayıtsız kalmadı. Ünlü şarkıcı Hadise de Hollanda'da hem radyoda hem de televizyonda depremzedeler için yardım topladı.

16.02.2023, 09:03 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023, 09:04

Kahramanmaraş merkez üssü olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık depremler, çok sayıda can kaybına sebep oldu. Sanat camiası yaşananlar sonrası tek yürek olurken, ünlü isimler de asrın felaketine kayıtsız kalmadı.

Hadise kolları sıvadı! Hollanda’da depremzedeler için yardım topladı

Ünlü şarkıcı Hadise, Türkiye'de gerçekleşen ve 11 ilimizi etkileyen iki depremin ardından depremzedeler için harekete geçti. Ünlü şarkıcı, Hollanda'da başlatılan kampanyaya destek verdi.

Hadise kolları sıvadı! Hollanda’da depremzedeler için yardım topladı

Hadise, önceki gün Hollanda'da düzenlenen bir etkinlikte ülkemizde yaşanan deprem felaketi için kolları sıvadı. Şarkıcı Hadise, Hollanda'da hem radyoda hem de televizyonda depremzedeler için yardım topladı.

Hadise kolları sıvadı! Hollanda’da depremzedeler için yardım topladı

Ünlü popçu Hadise, paylaştığı video mesajda, "Şu an Hollanda'da radyo istasyonundayım. Depremzedeler için yardım toplanıyor… Yoğun bir gün… Acımız büyük… Evet çok zor günler geçiyoruz ama bir olunca gördüğünüz gibi her şeyi başarıyoruz.

Hadise kolları sıvadı! Hollanda’da depremzedeler için yardım topladı

Burada olmak benim için önemli… Çünkü ben gurbetçi bir ailenin evladıyım. Burada insanlarla aramızda köprü olabilmek benim için çok önemli…

Hadise kolları sıvadı! Hollanda’da depremzedeler için yardım topladı

Daha sonra İstanbul'a döneceğim ve akşamki ortak yayında ben de olacağım" diye konuştu.

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