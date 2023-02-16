Hadise kolları sıvadı! Hollanda’da depremzedeler için yardım topladı

Kahramanmaraş merkez üssü olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık depremler, çok sayıda can kaybına sebep oldu. Sanat camiası yaşananlar sonrası tek yürek olurken, ünlü isimler de asrın felaketine kayıtsız kalmadı.
Kahramanmaraş merkez üssü olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık depremler, çok sayıda can kaybına sebep oldu. Sanat camiası yaşananlar sonrası tek yürek olurken, ünlü isimler de asrın felaketine kayıtsız kalmadı.
Ünlü şarkıcı Hadise, Türkiye'de gerçekleşen ve 11 ilimizi etkileyen iki depremin ardından depremzedeler için harekete geçti. Ünlü şarkıcı, Hollanda'da başlatılan kampanyaya destek verdi.
Hadise, önceki gün Hollanda'da düzenlenen bir etkinlikte ülkemizde yaşanan deprem felaketi için kolları sıvadı. Şarkıcı Hadise, Hollanda'da hem radyoda hem de televizyonda depremzedeler için yardım topladı.
Ünlü popçu Hadise, paylaştığı video mesajda, "Şu an Hollanda'da radyo istasyonundayım. Depremzedeler için yardım toplanıyor… Yoğun bir gün… Acımız büyük… Evet çok zor günler geçiyoruz ama bir olunca gördüğünüz gibi her şeyi başarıyoruz.
Burada olmak benim için önemli… Çünkü ben gurbetçi bir ailenin evladıyım. Burada insanlarla aramızda köprü olabilmek benim için çok önemli…
Daha sonra İstanbul'a döneceğim ve akşamki ortak yayında ben de olacağım" diye konuştu.