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Haberler Magazin İngiliz DJ Ant Payne 'asrın felaketi' ile dalga geçti: Tepki gelince bakın ne yaptı

İngiliz DJ Ant Payne 'asrın felaketi' ile dalga geçti: Tepki gelince bakın ne yaptı

Ünlü İngiliz DJ Ant Payne, ülkemizde meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremler ile ilgili canlı yayında akıllara durgunluk veren açıklamalarda bulundu. Payne, "Bence şu an Türkiye'ye gelecek birkaç yıl için ucuz bilet bakmak için en ideal zaman." diyerek dalga geçti. Payne, bu sözler üzerine gördüğü büyük tepkinin ardından bakın ne yaptı...

16.02.2023, 13:40 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023, 13:51

Capital FM'de çalışan ve ülkenin en popüler DJ'lerinden biri olarak tanınan Payne, Kahramanmaraş depremi üzerinden canlı yayında iğrenç bir espri yaptı.

İngiliz DJ Ant Payne ’asrın felaketi’ ile dalga geçti: Tepki gelince bakın ne yaptı

Milyonlarca kişiyi etkileyen deprem ile dalga geçen Payne, yayın sırasında "Bence şu an Türkiye'ye gelecek birkaç yıl için ucuz bilet bakmak için en ideal zaman. Oradayken dişlerinizi de yaptırabilirsiniz ve 19 yaşında biri olarak geri dönebilirsiniz. Daha sonra da yarışma programlarına katılabilirsiniz" dedi.

İngiliz DJ Ant Payne ’asrın felaketi’ ile dalga geçti: Tepki gelince bakın ne yaptı

Bu sözlerinin ardından sosyal medyada büyük tepkiyle karşılaşan Payne, sonraki programında "Herkese merhaba dün akşam program sırasında yaptığım yoruma açıklık getirmek istiyorum.

İngiliz DJ Ant Payne ’asrın felaketi’ ile dalga geçti: Tepki gelince bakın ne yaptı

O sözlerim duyarsızdı ve zamanı uygun değildi. Programımda kimseyi üzmek ve gücendirmek istemem. En içten dileklerimle özür diliyorum" sözlerini kullandı.

İngiliz DJ Ant Payne ’asrın felaketi’ ile dalga geçti: Tepki gelince bakın ne yaptı

Payne'nin depremle dalga geçtiği bu sözleri sonrası şikayetler peş peşe geldi. İngiliz The Sun, Capital FM'in patronlarının da bu yayına büyük tepki gösterdiğini belirtti.

İngiliz DJ Ant Payne ’asrın felaketi’ ile dalga geçti: Tepki gelince bakın ne yaptı

Haberde, Ant Payne'in kovulmayacağı işine devam edeceği bildirilirken bu sözlerinin kabul edilebilir olmadığının vurgulandığı ifade edildi.

İngiliz DJ Ant Payne ’asrın felaketi’ ile dalga geçti: Tepki gelince bakın ne yaptı

İsmi açıklanmayan bir yetkilinin ise "Bu sözler sadece onu yavan göstermiyor, bütün radyo istasyonunun da karakteri konusunda şüphe yaratıyor" dedi.

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