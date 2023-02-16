İngiliz DJ Ant Payne ’asrın felaketi’ ile dalga geçti: Tepki gelince bakın ne yaptı

Milyonlarca kişiyi etkileyen deprem ile dalga geçen Payne, yayın sırasında "Bence şu an Türkiye'ye gelecek birkaç yıl için ucuz bilet bakmak için en ideal zaman. Oradayken dişlerinizi de yaptırabilirsiniz ve 19 yaşında biri olarak geri dönebilirsiniz. Daha sonra da yarışma programlarına katılabilirsiniz" dedi.