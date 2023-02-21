Hadise: Allah’ım bu felaket artık bitsin

Kahramanmaraş merkez üssü olan 7.7 ve 7.6'lık depremler, çok sayıda can kaybına sebep oldu. Sanat camiası yaşananlar sonrası tek yürek olurken, ünlü isimler de asrın felaketine kayıtsız kalmadı.
Kahramanmaraş merkez üssü olan 7.7 ve 7.6'lık depremler, çok sayıda can kaybına sebep oldu. Sanat camiası yaşananlar sonrası tek yürek olurken, ünlü isimler de asrın felaketine kayıtsız kalmadı.
Ünlü şarkıcı Hadise, Türkiye'de gerçekleşen ve 11 ilimizi etkileyen iki depremin ardından depremzedeler için harekete geçti.
Hadise, Hollanda'da düzenlenen bir etkinlikte ülkemiz için yardım topladı.
Ünlü popçu Hadise, paylaştığı video mesajda, "Şu an Hollanda'da radyo istasyonundayım. Depremzedeler için yardım toplanıyor… Yoğun bir gün… Acımız büyük… Evet çok zor günler geçiyoruz ama bir olunca gördüğünüz gibi her şeyi başarıyoruz. Burada olmak benim için önemli… Çünkü ben gurbetçi bir ailenin evladıyım. Burada insanlarla aramızda köprü olabilmek benim için çok önemli… Daha sonra İstanbul'a döneceğim ve akşamki ortak yayında ben de olacağım" diye konuşmuştu.
"ALLAH'IM BU FELAKET ARTIK BİTSİN"
Dün akşam Hatay'da meydana gelen peş peşe iki depremin ardından 14.3 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından paylaşımda bulunan Hadise, duygularını dile getirdi.
Hadise paylaşımında, "Allah'ım bu felaket artık bitsin! Çok geçmiş olsun..." ifadelerine yer verdi.