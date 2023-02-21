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Haberler Magazin Şenay Gürler: Hayalimdeki şehirdi şimdi paramparça

Şenay Gürler: Hayalimdeki şehirdi şimdi paramparça

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler, 11 ili birden etkileyerek ülkemizde adeta felaketi yaşattı. Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ ve Malatya'dan binlerce acı haber geldi. Oyuncu Şenay Gürler, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

21.02.2023, 16:54 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023, 16:54

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem büyük yıkıma sebep oldu. Oyuncu Şenay Gürler, deprem olmasaydı önceki gün Hatay-Antakya'da oyun sahneleyecekti.

Şenay Gürler: Hayalimdeki şehirdi şimdi paramparça

Şenay Gürler, 10 ay yaşadığı Antakya'daki yıkıma çok üzüldüğünü söyledi: "Bu gece Antakya'da oyunum vardı. Çok heyecanlıydım 1 yıl sonra Antakya'ya gideceğim için.

Şenay Gürler: Hayalimdeki şehirdi şimdi paramparça

Programlar yaptık Meltem Gülenç ile birlikte. 10 ay yaşadık orada. Ben hayatımda bu kadar farklı kültürlerin, insanların, dini inançların iç içe geçtiği başka bir şehirde yaşamadım daha önce.

Şenay Gürler: Hayalimdeki şehirdi şimdi paramparça

Cami ve kilise neredeyse yan yanaydı. Birbirlerine nasıl saygılı olduklarını gördüm. Çok güzel insanlarla tanıştım, her anını coşkuyla yaşayan.

Şenay Gürler: Hayalimdeki şehirdi şimdi paramparça

Pırıl pırıl insanlar. Şimdi çoğu yaşamıyor ne yazık ki. Her an sürprizle karşılaşabileceğim hayalimdeki şehirdi Antakya.

Şenay Gürler: Hayalimdeki şehirdi şimdi paramparça

İstanbul'dan sonra 'İşte yaşayabileceğim yer' dediğim yerdi.

Şenay Gürler: Hayalimdeki şehirdi şimdi paramparça

Şimdi paramparça, acı hem de çok acı yüklü.

Şenay Gürler: Hayalimdeki şehirdi şimdi paramparça

İçim o kadar çok acıyor ki. Kaybettiğimiz insanlara, o güzelim şehrin geldiği hale."

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